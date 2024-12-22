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伊朗勢力受重挫 仍靠反美情緒支撐

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗在中東的勢力因為戰爭迅速衰退，目前僅剩伊拉克與葉門叛軍兩大盟友。圖為敘利亞前總統阿薩德與伊朗最高領袖哈米尼。（Wikimedia Commons）
伊朗在中東的勢力因為戰爭迅速衰退，目前僅剩伊拉克與葉門叛軍兩大盟友。圖為敘利亞前總統阿薩德與伊朗最高領袖哈米尼。（Wikimedia Commons）

隨著敘利亞阿薩德倒台，真主黨哈瑪斯的頹勢，目前伊朗在中東的勢力已經受到重挫！但伊朗最高領袖哈米尼仍指出，伊朗創立的「堅韌軸心」不會被美國與以色列擊潰。專家分析，目前伊朗個組織都被逐個擊破，但只要中東反美情緒仍在，伊朗的勢力不會輕易瓦解！

真主黨、哈瑪斯遭重擊

根據《半島電視台》報導，伊朗在中東與敘利亞、伊拉克、真主黨、哈瑪斯與葉門胡賽合作，形成反對以色列與美國的「堅韌軸心」，不過近來隨著哈瑪斯與真主黨受創甚深，敘利亞阿薩德政權垮台，讓許多人認為「堅韌軸心」已經瓦解，但哈米尼反駁說，「堅韌軸心」是意識形態、而非單純軍事同盟，因此不會被擊垮。

伊朗成立「堅韌軸心」的目的是希望將美國勢力趕出中東（尤其是最靠近伊朗的伊拉克，還有以色列）、報復以色列刺殺革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。真主黨與哈瑪斯都在伊朗的暗助下迅速茁壯，真主黨戰力甚至比黎巴嫩正規軍還強，但近來與以色列的衝突，讓真主黨連領袖都遭到暗殺、元氣大減。

以哈也將停戰

英國廣播公司》提到，如今哈瑪斯的停戰談判進度將近90%，雖然目前針對以色列軍隊是否還要駐紮在埃及附近有爭議，但包括人質交換、戰後重返家園與組成技術官僚治理團等條件幾乎都已談妥。哈瑪斯也將暫時消停下，目前伊朗僅剩葉門胡賽叛軍是屬於比較完整的武裝力量，伊拉克雖然親近伊朗，但也與美有緊密合作，伊朗的勢力瞬間衰退。

不過德國智庫「國際安全事務」訪問學者阿齊齊認為，伊朗的「堅韌軸心」是依靠盟友地理相連、秘密管道緊密聯繫，還有意識形態所組成，雖然目前前兩者已經遭到重創，但第三者卻因為近來的行動可能逐漸增強，伊朗未來可能會加強與伊拉克與葉門合作，至於其餘就之後再想辦法，伊朗勢力沒那麼輕易消退。

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伊朗 哈瑪斯 真主黨

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