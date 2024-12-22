美軍大黃蜂戰機紅海遭友軍誤擊！2飛行員彈射逃生成功 1人輕傷
路透報導，美國軍方表示，一架海軍F/A-18大黃蜂戰鬥機22日在紅海上空遭護航艦誤擊，迫使2名飛行員彈射逃生，兩人均生還，其中一人受到輕傷，目前正在調查「明顯誤傷事件」。
聲明表示，這架F/A-18大黃蜂戰鬥機從航空母艦「杜魯門號」起飛，不料遭到其中一艘飛彈護航艦「蓋茲堡號」（Gettysburg）「誤射並擊中」。
每日郵報報導，美軍中央司令部並未說明本次任務。
一年多來，紅海一直是軍事活動的溫床，美軍與伊朗支持的葉門反抗組織「青年運動」持續對抗，青年運動民兵不斷攻擊地區內的航運活動。
美國軍方表示，美軍21日在紅海上空向青年運動無人機和飛彈開火，並襲擊青年運動在葉門首都沙那的指揮控制和飛彈儲存地點。
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