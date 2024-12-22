敘利亞過渡政府防長與外長出爐 反抗軍高層獲任命
敘利亞官方消息人士今天透露，新執政團隊已任命伊斯蘭主義反抗軍「沙姆解放組織」軍事首長阿布卡斯拉，擔任過渡政府的國防部長；反抗軍另一名高層席巴尼則任外交部長。
路透社報導，戰時化名哈瑪威（Abu Hassan al-Hamawi）的阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra），是本月領導推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）行動的沙姆解放組織（HTS）高層官員。消息人士表示，他在敘利亞革命期間曾領導多場軍事行動。
敘利亞新聞社（SANA）報導，敘國實際領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天與各武裝派系開會討論「新敘利亞的軍事機構形式」。
敘利亞過渡政府總理巴席爾（Mohammed al-Bashir）本週指出，國防部將善用前反抗軍派系及脫離阿塞德軍隊的軍官，以進行重組。
根據敘利亞新聞社，今天稍早，執政的總指揮部任命席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）擔任外交部長。新政府一名消息人士告訴路透社，此舉是在「回應敘利亞人民對於建立能帶來和平穩定的國際關係的渴望」。
總指揮部提到，現年37歲的席巴尼畢業於大馬士革大學，他先前負責領導反抗軍在伊德利布省（Idlib）所成立政府的政治部門。
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