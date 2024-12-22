快訊

氣話還是恐嚇？卓揆「救災無力論」 當眾甩鍋地方

「拳上」衝突再起！統神賽後遭黑衣人痛毆 警趕抵...把1人帶回派出所

檳榔專法出爐！販賣須核准 業者：攤商恐無法生存

敘利亞過渡政府防長與外長出爐 反抗軍高層獲任命

中央社／ 大馬士革21日綜合外電報導

敘利亞官方消息人士今天透露，新執政團隊已任命伊斯蘭主義反抗軍「沙姆解放組織」軍事首長阿布卡斯拉，擔任過渡政府的國防部長；反抗軍另一名高層席巴尼則任外交部長。

路透社報導，戰時化名哈瑪威（Abu Hassan al-Hamawi）的阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra），是本月領導推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）行動的沙姆解放組織（HTS）高層官員。消息人士表示，他在敘利亞革命期間曾領導多場軍事行動。

敘利亞新聞社（SANA）報導，敘國實際領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天與各武裝派系開會討論「新敘利亞的軍事機構形式」。

敘利亞過渡政府總理巴席爾（Mohammed al-Bashir）本週指出，國防部將善用前反抗軍派系及脫離阿塞德軍隊的軍官，以進行重組。

根據敘利亞新聞社，今天稍早，執政的總指揮部任命席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）擔任外交部長。新政府一名消息人士告訴路透社，此舉是在「回應敘利亞人民對於建立能帶來和平穩定的國際關係的渴望」。

總指揮部提到，現年37歲的席巴尼畢業於大馬士革大學，他先前負責領導反抗軍在伊德利布省（Idlib）所成立政府的政治部門。

國防部 外交部 敘利亞

延伸閱讀

「盼平等對待每個人」阿塞德政權垮台後 敘利亞婦女為自由發聲

美與敘利亞新當家會談融洽 取消懸賞對方

2024大新聞 法媒點評川普勝選、阿塞德垮台、泰勒絲熱潮…

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

相關新聞

巴基斯坦伊斯蘭主義組織攻擊西北部安全部隊 釀16死

巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的南瓦茲里斯坦縣1名高階警官告訴路透社，伊斯蘭主義武裝分子今天凌晨攻擊當地安全部隊，造成16人...

「盼平等對待每個人」阿塞德政權垮台後 敘利亞婦女為自由發聲

在敘利亞，隨著阿塞德政權的垮台，人權組織和國際社會呼籲新的統治者重視敘利亞婦女的權利。一群敘利亞女性致力於為婦女們爭取更平等自由的待遇。

美與敘利亞新當家會談融洽 取消懸賞對方

美國國務院的高級代表團今天抵達敘利亞首都大馬士革，與推翻總統阿塞德的沙姆解放組織（HTS）領袖夏拉會面。美方表示雙方會談...

影╱鐵穹失效？以色列第二大城罕遭飛彈命中 以軍認了：攔截失敗

以色列第二大城市特拉維夫南部雅法（Jaffa）地區21日凌晨遭到一枚來自葉門的飛彈襲擊，至少16人受傷，以軍稍早證實這是...

拜登政府 將派高階代表團赴敘利亞

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十九日報導，拜登政府所派的一支高階代表團接下來幾天會在敘利亞，會見推翻阿塞德政府的反抗軍沙姆...

影／仍有大量敘利亞人失蹤 獄中發生了什麼？重返監獄一探究竟

被關押在阿塞德的監獄中的數千名敘利亞人重獲自由。人權組織稱超過1.5萬人在獄中被虐待致死。DW跟隨一位昔日囚犯重返大馬士革安德拉監獄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。