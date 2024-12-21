聽新聞
0:00 / 0:00
巴基斯坦伊斯蘭主義組織攻擊西北部安全部隊 釀16死
巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的南瓦茲里斯坦縣1名高階警官告訴路透社，伊斯蘭主義武裝分子今天凌晨攻擊當地安全部隊，造成16人死亡。這類襲擊行動已愈加頻繁。
警官烏拉（Hidayat Ullah）表示，當地1個安全部隊哨所凌晨2時遇襲，另有8人受傷，攻擊者使用輕型和重型武器，「搜索行動正在附近區域進行中」。
伊斯蘭主義組織「巴基斯坦塔利班運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP）宣稱犯下南瓦茲里斯坦縣（South Waziristan）這起攻擊，並宣稱擊斃的安全部隊人員數量更多。
他們透過通訊軟體WhatsApp的頻道廣播表示：「至少有35名安全人員在襲擊中喪生，15人受傷。」但未提及其戰士是否有傷亡。
巴基斯坦塔利班運動是從阿富汗的塔利班運動分出，是由數個遜尼派伊斯蘭主義團體組成的傘式組織，但宣稱仍效忠阿富汗的塔利班。他們長期以來為了推翻巴基斯坦政府而戰，意圖以嚴格的伊斯蘭教法統治取而代之。
巴基斯坦塔利班運動近幾個月來攻擊頻率有所增加，目標大多是安全部隊成員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言