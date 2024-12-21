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巴基斯坦伊斯蘭主義組織攻擊西北部安全部隊 釀16死

中央社／ 喀拉蚩21日綜合外電報導
巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的南瓦茲里斯坦縣1名高階警官告訴路透社，伊斯蘭主義武裝分子今天凌晨攻擊當地安全部隊，造成16人死亡。圖為2017年一名軍官在邊境圍欄前站崗。圖／路透社
巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的南瓦茲里斯坦縣1名高階警官告訴路透社，伊斯蘭主義武裝分子今天凌晨攻擊當地安全部隊，造成16人死亡。圖為2017年一名軍官在邊境圍欄前站崗。圖／路透社

巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的南瓦茲里斯坦縣1名高階警官告訴路透社，伊斯蘭主義武裝分子今天凌晨攻擊當地安全部隊，造成16人死亡。這類襲擊行動已愈加頻繁。

警官烏拉（Hidayat Ullah）表示，當地1個安全部隊哨所凌晨2時遇襲，另有8人受傷，攻擊者使用輕型和重型武器，「搜索行動正在附近區域進行中」。

伊斯蘭主義組織「巴基斯坦塔利班運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP）宣稱犯下南瓦茲里斯坦縣（South Waziristan）這起攻擊，並宣稱擊斃的安全部隊人員數量更多。

他們透過通訊軟體WhatsApp的頻道廣播表示：「至少有35名安全人員在襲擊中喪生，15人受傷。」但未提及其戰士是否有傷亡。

巴基斯坦塔利班運動是從阿富汗的塔利班運動分出，是由數個遜尼派伊斯蘭主義團體組成的傘式組織，但宣稱仍效忠阿富汗的塔利班。他們長期以來為了推翻巴基斯坦政府而戰，意圖以嚴格的伊斯蘭教法統治取而代之。

巴基斯坦塔利班運動近幾個月來攻擊頻率有所增加，目標大多是安全部隊成員。

塔利班 巴基斯坦

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