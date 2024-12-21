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財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

美與敘利亞新當家會談融洽 取消懸賞對方

中央社／ 貝魯特20日綜合外電報導
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖夏拉，8日在大馬士革向民眾發表談話。法新社
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖夏拉，8日在大馬士革向民眾發表談話。法新社

美國國務院的高級代表團今天抵達敘利亞首都大馬士革，與推翻總統阿塞德的沙姆解放組織（HTS）領袖夏拉會面。美方表示雙方會談良好，會停止對夏拉的恐怖分子懸賞。

綜合美國Axios新聞網與英國廣播公司（BBC）報導，這是阿塞德（Assad）政權12月8日遭推翻後，美方外交官首度與夏拉（Ahmad al-Sharaa）會面。他之前用化名「喬拉尼」（Abu Mohammed al-Jolani）行事，但在推翻阿塞德政權後恢復使用真名。

由國務院近東事務助卿李弗（Barbara Leaf）所率的美國代表團當地時間20日上午於重重護衛下抵達大馬士革，陪同她者還包括前美國的敘利亞特使魯賓斯坦（Daniel Rubinstein），魯賓斯坦將暫時以美國駐敘最高外交官的身分留在當地。

此行是美國國務院官員十多年來第一次到訪敘利亞，也是阿塞德政權垮台後美國與敘利亞過渡政府恢復外交接觸的一環。

美方官員認為，與夏拉的會面「良好且富有成效」。李弗表示，夏拉承諾絕不任由恐怖團體在敘利亞活動或威脅鄰邦、美國。

美國政府之前把夏拉列為恐怖分子並對他懸賞1000萬美元。李弗表示，鑒於這回雙方會談融洽，美國宣布不再對他懸賞。

李福稱與夏拉就一系列區域議題及敘利亞國內後續事務進行「良好、周詳」的討論，「我聽取他的優先事項，即主要是讓敘利亞回歸經濟復甦的正軌」。

她表示取消懸賞是一項政策考量，「是為與沙姆解放組織開啟對談。如果要展開討論卻還懸賞對方，這中間會有所扞格」。

李弗表示，夏拉予人一種務實的感覺，並在婦女和少數族裔權益問題上呈現溫和立場。她強調這次會面是好的開始，「但我們會看對方的行動，而不僅只言語」。

在美國國務院代表團赴大馬士革的同時，美軍中央司令部（CENTCOM）宣布19日在敘利亞執行空襲，目標是針對伊斯蘭國（ISIS）領袖尤希夫（AbuYusif）。

國務院 敘利亞 美國

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