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影╱鐵穹失效？以色列第二大城罕遭飛彈命中 以軍認了：攔截失敗

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列第二大城市特拉維夫南部雅法（Jaffa）地區21日凌晨遭到一枚來自葉門的飛彈襲擊。路透
以色列第二大城市特拉維夫南部雅法（Jaffa）地區21日凌晨遭到一枚來自葉門的飛彈襲擊。路透

以色列第二大城市特拉維夫南部雅法（Jaffa）地區21日凌晨遭到一枚來自葉門的飛彈襲擊，至少16人受傷，以軍稍早證實這是特拉維夫罕見出現攔截飛彈失敗的事件。

CNN報導，在特拉維夫南部雅法地區發現一枚墜落的飛彈。依據紅大衛盾會（MDA）緊急服務部門的說法，至今已有16人受輕傷，大多是被玻璃碎片波及。

特拉維夫是以色列第二大城市，是以色列商業及外交中心，防空系統範圍廣泛覆蓋，因此遭直接命中的情況相當少見。

以色列軍方已證實，鐵穹防禦系統的攔截飛彈行動並未成功，試圖在飛彈襲擊前將其擊毀，正在確認更多細節。

根據半島電視台等轉發的影片，可見一枚飛彈從夜空中快速飛向以色列境內，撞擊之後瞬間炸出火光，發出巨大爆炸聲。此外根據社群媒體流傳的畫面，特拉維夫一處公園被炸出坑洞。

以色列 影片 飛彈

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