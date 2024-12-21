拜登政府 將派高階代表團赴敘利亞

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十九日報導，拜登政府所派的一支高階代表團接下來幾天會在敘利亞，會見推翻阿塞德政府的反抗軍沙姆解放組織（ＨＴＳ）領袖喬拉尼。這是敘利亞前總統阿塞德八日倒台後，美國首支訪敘的高階代表團。

一位美國國務院發言人說，美方代表團廿日抵敘利亞，與敘利亞臨時政府接觸，其成員由主管近東事務的助理國務卿李弗、人質事務總統特使卡斯騰斯與前敘利亞特使魯賓斯坦組成，訪團正在敘國首都大馬士革。

美國國務院發言人也證實，魯賓斯坦將領導國務院對敘利亞議題的外交接觸。代表團計畫會見敘利亞「事實政府」ＨＴＳ的幾位代表，商討美國及區域夥伴上周末在約旦阿卡巴市達成的過渡原則。

這些原則聚焦人權、預防伊斯蘭國（ＩＳ）等恐怖組織死灰復燃，還有銷毀阿塞德政府化武庫存等議題。

過去兩周，卡斯騰斯持續在敘利亞鄰國黎巴嫩及約旦，尋找逾十二年前在敘利亞遭拘留的美籍記者泰斯。他二○一二年八月在大馬士革失蹤。

預料這支代表團也將和ＨＴＳ討論尋找泰斯的工作。美國國務卿布林肯十四日證實，前述議題是敘利亞變天後，美方與ＨＴＳ直接接觸的重點，而ＨＴＳ目前仍是美國政府所列的恐怖組織。

另外，五角大廈十九日表示，美國自今年稍早起將駐敘美軍人數倍增至約二千名，新增兵力並非常駐、而是臨時部隊，作為打擊ＩＳ行動的一環。

美方此前指稱在敘利亞派駐約九百名軍事人員，ＩＳ曾占據敘利亞和伊拉克大片領土，之後在美國為首的聯軍空襲支援下，被敘利亞民兵擊敗。目前在伊拉克還有約二千五百名美軍。