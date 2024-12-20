人權觀察：以色列剝奪加薩用水 為種族滅絕行為

人權組織「人權觀察」今天表示，以色列拒絕向加薩走廊數以千計的巴勒斯坦人提供潔淨水導致他們死亡，這在法律上相當於種族滅絕與滅絕行為。

路透社報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）在報告中指出：「這項政策構成以色列在加薩大規模殺害巴勒斯坦平民的一環，意味以色列當局已犯下違反人道的滅絕罪，並且這項罪行仍在持續進行中。根據1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention），以國此一政策形同種族滅絕行徑」。

人權觀察表示，以色列切斷加薩送水管道，並且斷電、限供燃料，這意味著加薩本身的供水系統和衛生設施都無法使用。

人權觀察說，加薩許多地區的巴勒斯坦人每天只能獲得數公升的水，遠低於生存需求的15公升門檻。

以色列在回應中表示，已確保供水設施維持運作。以色列說，國際合作夥伴已派送水罐車通過以色列的過境點，包括在上週，超過120萬噸人道物資進入加薩時，以色列也予以方便。