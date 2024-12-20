快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

美五角大廈認了在敘利亞其實有2000駐軍 是先前公布的2倍

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
五角大廈發言人賴德。美聯社
五角大廈發言人賴德。美聯社

美國過去提到在敘利亞的駐軍人數大約是900人左右，但美國國防部19日表示，駐軍人數其實是2000人，稱這些增援部隊是來支援美軍在敘利亞的反恐任務。

路透報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）19日表示，「我今天才知道這個數字……作為一個一直站在這裡告訴大家是900人的人，我想說來告訴你們目前有掌握到的消息。」

被問及駐軍2000人有多久了，他表示，「不知道這個狀況持續多久了，但至少有幾個月了。」

美軍多年來一直表示，在敘利亞駐軍是900人，這些駐軍與當地的武裝團體合作，防止激進組織伊斯蘭國（IS）捲土重來。

在敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，美國總統拜登政府強調，美軍會繼續駐守敘利亞，方便壓制伊斯蘭國。不過，美國候任總統川普上任後可能會撤軍，完成他第一任期未竟之事。

報導指出，這並非美國國防部第一次修正其公布的駐軍人數。2017年，美國國防部證實在阿富汗有1.1萬名美軍，比之前公布的多了數千人。

國防部 敘利亞 美國

延伸閱讀

談敘利亞局勢 王毅：防止恐怖主義趁亂回潮

敘利亞政權剛更迭 王毅會見阿拉伯國家駐中使節

以總理首例 內唐亞胡踏足敘領土 稱以軍「無限期」駐紮

納粹後最慘烈 敘利亞10萬人被消失 萬人塚恐還有66處

相關新聞

美五角大廈認了在敘利亞其實有2000駐軍 是先前公布的2倍

美國過去提到在敘利亞的駐軍人數大約是900人左右，但美國國防部19日表示，駐軍人數其實是2000人，稱這些增援部隊是來支...

談敘利亞局勢 王毅：防止恐怖主義趁亂回潮

在過去與大陸親近的敘利亞前總統阿塞德政權遭反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）推翻，該國政權更迭之際，大陸外交部長王毅19日...

在敘北部署數大兵 土耳其：持續備戰直到庫德族戰士解除武裝

土耳其國防部消息人士今天強調，安卡拉在沿敘利亞北部的邊境地區持續面臨威脅，將會繼續建軍備戰，直到庫德族戰士「解除武裝」

以色列稱鎖定青年運動首腦 空襲葉門港口、能源設施釀9死

以色列今天攔截1枚自葉門發射的飛彈後，反擊葉門港口與能源基礎設施。以國外交部長卡茲還警告葉門叛軍「青年運動」首腦，他們已...

以總理首例 內唐亞胡踏足敘領土 稱以軍「無限期」駐紮

在敘利亞阿薩德政權倒台後，以軍先發制人占領以敘邊境的緩衝區。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）1...

納粹後最慘烈 敘利亞10萬人被消失 萬人塚恐還有66處

路透報導，國際戰犯法庭檢察官拉普（Stephen Rapp）17日表示，在敘利亞發現的萬人亂葬崗證據揭露，遭推翻的前總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。