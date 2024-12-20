美五角大廈認了在敘利亞其實有2000駐軍 是先前公布的2倍

美國過去提到在敘利亞的駐軍人數大約是900人左右，但美國國防部19日表示，駐軍人數其實是2000人，稱這些增援部隊是來支援美軍在敘利亞的反恐任務。

路透報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）19日表示，「我今天才知道這個數字……作為一個一直站在這裡告訴大家是900人的人，我想說來告訴你們目前有掌握到的消息。」

被問及駐軍2000人有多久了，他表示，「不知道這個狀況持續多久了，但至少有幾個月了。」

美軍多年來一直表示，在敘利亞駐軍是900人，這些駐軍與當地的武裝團體合作，防止激進組織伊斯蘭國（IS）捲土重來。

在敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，美國總統拜登政府強調，美軍會繼續駐守敘利亞，方便壓制伊斯蘭國。不過，美國候任總統川普上任後可能會撤軍，完成他第一任期未竟之事。

報導指出，這並非美國國防部第一次修正其公布的駐軍人數。2017年，美國國防部證實在阿富汗有1.1萬名美軍，比之前公布的多了數千人。