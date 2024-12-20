談敘利亞局勢 王毅：防止恐怖主義趁亂回潮

在過去與大陸親近的敘利亞前總統阿塞德政權遭反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）推翻，該國政權更迭之際，大陸外交部長王毅19日會見阿拉伯各國駐華使節，談及敘利亞、以巴衝突等議題。他說，敘利亞各派系應從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容的政治解決過程，尤其要防止恐怖主義趁亂回潮。

據大陸外交部，王毅19日在北京集體會見阿拉伯各國駐華使節。王毅說，中國始終把和阿拉伯國家的關係置於中國對外關係重要位置。無論國際情勢如何變化，中方加強對阿合作的初心不變、方向不改、信心不減。

他說，阿拉伯國家在涉台、涉疆等議題上堅定支持中方正當立場，中國也始終支持阿拉伯國家捍衛主權獨立和國家尊嚴。我們開拓性推進高品質共建「一帶一路」，帶動中阿務實合作邁上新台階。

就中東局勢，王毅指出，中東是中東人民的中東，中東不能繼續淪為大國博弈的角斗場、地緣衝突的犧牲品。

他表示，國際社會應尊重區域國家的合理關切、自主選擇和歷史文化傳統，支持區域國家和睦相處，實現長治久安。

王毅說，加薩應盡快全面停火、永久撤軍，以「兩國方案」推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決。黎巴嫩的主權、安全和領土完整必須維護。

對於敘利亞局勢，他表示，敘利亞各派系應從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容的政治解決過程，尤其要防止恐怖主義趁亂回潮。

他也說，中國將繼續支持阿拉伯國家加強戰略自主、實現團結自強，把前途命運掌握在自己手中，也將繼續為中東和平穩定做出努力。

據中方發布訊息，阿拉伯國家駐華使節表示，中國是阿拉伯國家可信賴的夥伴和朋友，阿拉伯國家堅定支持「一個中國原則」，「當前中東局勢突變，地區人民遭受苦難，期待中方為緩和局勢發揮更大作用」。