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在敘北部署數大兵 土耳其：持續備戰直到庫德族戰士解除武裝

中央社／ 伊斯坦堡19日綜合外電報導
圖為敘利亞大馬士革東北部郊外，一名男子走過12月初流亡俄羅斯的前總統阿塞德肖像。圖／法新社
圖為敘利亞大馬士革東北部郊外，一名男子走過12月初流亡俄羅斯的前總統阿塞德肖像。圖／法新社

土耳其國防部消息人士今天強調，安卡拉在沿敘利亞北部的邊境地區持續面臨威脅，將會繼續建軍備戰，直到庫德族戰士「解除武裝」。

法新社報導，外界日益憂心土耳其可能襲擊庫德族控制的敘北邊境城鎮科巴尼（Kobane）。阿拉伯語地名為埃因阿拉伯（Ain al-Arab）的科巴尼鎮位在敘北曼比季（Manbij）東北方約50公里處。

土耳其在敘北部署數以千計大兵，並在當地支持一支代理人武裝部隊，與庫德族主導的敘利亞內戰軍事同盟「敘利亞民主力量」（SDF）持續衝突。獲美國支持的SDF被安卡拉視為叛亂團體庫德工人黨（PKK）的延伸。

上述消息人士表示：「恐怖組織對我們邊境和我們在敘利亞的行動區構成的威脅繼續存在。」

「在PKK和（庫德族民兵團體）人民保衛軍（YPG）恐怖組織解除武裝、其外籍戰士離開敘利亞之前，我們將在打擊恐怖主義範圍內繼續建軍備戰並且實施相關措施。」

土耳其指責作為SDF主力的YPG是PKK附隨團體，華府和安卡拉都認為PKK是「恐怖」組織。自2016年以來，安卡拉已多次對SDF展開重大軍事行動。

不過該名軍方消息人士表示，土耳其相信敘利亞新統治者和安卡拉支持的反抗軍「將會解放遭到恐怖組織PKK和YPG占領地區」。

與此同時，SDF今天誓言力抗土耳其及安卡拉在科巴尼支持的團體。

土耳其 庫德族 敘利亞

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