快訊

晚上一次抬出5死者 消防局：5人在3樓夾層加上天花板塌陷難逃生

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望溫暖好天氣

以色列稱鎖定青年運動首腦 空襲葉門港口、能源設施釀9死

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導
以色列今天攔截1枚自葉門發射的飛彈後，反擊葉門港口與能源基礎設施。圖為以色列空襲葉門沙那的一座發電站後，消防員將火撲滅。圖／歐新社
以色列今天攔截1枚自葉門發射的飛彈後，反擊葉門港口與能源基礎設施。圖為以色列空襲葉門沙那的一座發電站後，消防員將火撲滅。圖／歐新社

以色列今天攔截1枚自葉門發射的飛彈後，反擊葉門港口與能源基礎設施。以國外交部長卡茲還警告葉門叛軍「青年運動」首腦，他們已被以國鎖定為目標。

法新社報導，根據青年運動（Huthi）旗下媒體，以軍這波攻擊鎖定發電廠、儲油設施和荷台達省（Hodeidah）港口，共造成9人喪命，另有多人受傷。

葉門馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，以軍空襲該國西部的荷台達省，並擊斃9人，其中7人位於薩利弗港（Salif），2人則在拉斯伊薩港（Ras Issa）。

以軍表示，他們「精準打擊青年運動在葉門的軍事目標，包括位於沙那（Sanaa，葉門首都）的港口和能源設施，青年運動一直利用這些設施來進行軍事行動」。

長期為青年運動撐腰的伊朗則譴責以色列的攻擊，稱此舉「公然違反國際法和聯合國憲章原則與規範」。

另據路透社報導，以軍針對葉門多地展開空襲後，以國國防部長卡茲（Israel Katz）警告，以色列的「長臂」終將伸向青年運動的首腦。

卡茲在社群平台X發文說：「我在此警告恐怖組織『青年運動』的首腦：以色列的長臂將伸向你們。無論是誰出手攻擊以色列，他的手臂就會被砍斷。傷人者必將遭到7倍的傷害。」

自去年11月以來，青年運動屢次針對紅海的國際船隻發動攻擊，藉此聲援以哈戰爭中的巴勒斯坦人。

以色列 空襲 葉門 青年

延伸閱讀

以總理首例 內唐亞胡踏足敘領土 稱以軍「無限期」駐紮

稱敘國變天但威脅尚存 以傳猛轟沿海軍事地點

控愛爾蘭採取極端反以政策 以色列宣布關閉大使館

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

相關新聞

以色列稱鎖定青年運動首腦 空襲葉門港口、能源設施釀9死

以色列今天攔截1枚自葉門發射的飛彈後，反擊葉門港口與能源基礎設施。以國外交部長卡茲還警告葉門叛軍「青年運動」首腦，他們已...

以總理首例 內唐亞胡踏足敘領土 稱以軍「無限期」駐紮

在敘利亞阿薩德政權倒台後，以軍先發制人占領以敘邊境的緩衝區。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）1...

納粹後最慘烈 敘利亞10萬人被消失 萬人塚恐還有66處

路透報導，國際戰犯法庭檢察官拉普（Stephen Rapp）17日表示，在敘利亞發現的萬人亂葬崗證據揭露，遭推翻的前總統...

敘利亞變局 川普的頭號外交挑戰

敘利亞變天，阿塞德家族遁逃俄羅斯，川普還沒有就任，中東局勢就已經轉而對他有利，但是川普卻是小心謹慎的在社群媒體上強調，美...

敘利亞內戰結束，難民問題有解？阿薩德垮台對土耳其的影響

今年11月底，敘利亞反政府組織——大敘利亞解放組織（HTS）攻下敘利亞大城阿勒坡（Halep）後，敘利亞局勢就成為土耳其政論節目的熱門話題。HTS從阿勒坡南下到大城霍姆斯（Humus），最後直搗首都大馬士革，一路上並未與政府軍發生嚴重的衝突，甚至所到之處的政府軍早已棄械投降。

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

反抗軍兵不血刃開進首都，總統倉皇出逃，原先替當權者撐腰的外國勢力只好協商撤軍。外交政策（Foreign Policy）指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。