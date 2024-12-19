以色列稱鎖定青年運動首腦 空襲葉門港口、能源設施釀9死

以色列今天攔截1枚自葉門發射的飛彈後，反擊葉門港口與能源基礎設施。以國外交部長卡茲還警告葉門叛軍「青年運動」首腦，他們已被以國鎖定為目標。

法新社報導，根據青年運動（Huthi）旗下媒體，以軍這波攻擊鎖定發電廠、儲油設施和荷台達省（Hodeidah）港口，共造成9人喪命，另有多人受傷。

葉門馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，以軍空襲該國西部的荷台達省，並擊斃9人，其中7人位於薩利弗港（Salif），2人則在拉斯伊薩港（Ras Issa）。

以軍表示，他們「精準打擊青年運動在葉門的軍事目標，包括位於沙那（Sanaa，葉門首都）的港口和能源設施，青年運動一直利用這些設施來進行軍事行動」。

長期為青年運動撐腰的伊朗則譴責以色列的攻擊，稱此舉「公然違反國際法和聯合國憲章原則與規範」。

另據路透社報導，以軍針對葉門多地展開空襲後，以國國防部長卡茲（Israel Katz）警告，以色列的「長臂」終將伸向青年運動的首腦。

卡茲在社群平台X發文說：「我在此警告恐怖組織『青年運動』的首腦：以色列的長臂將伸向你們。無論是誰出手攻擊以色列，他的手臂就會被砍斷。傷人者必將遭到7倍的傷害。」

自去年11月以來，青年運動屢次針對紅海的國際船隻發動攻擊，藉此聲援以哈戰爭中的巴勒斯坦人。