加薩民防機構：以色列空襲釀12人死亡 多為避難民眾

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構表示，以色列16日對當地發動的空襲造成至少12人喪命，死者大多是在加薩走廊北部1棟房屋避難的巴勒斯坦流離失所的民眾。

法新社報導，以哈戰爭已爆發超過14個月，儘管美方對達成停火協議表達「審慎樂觀」的態度，加薩走廊的暴力衝突仍在持續。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以色列凌晨時分空襲加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）的1棟房屋，造成10名巴勒斯坦人喪生，幾個流離失所的家庭在那裡尋求庇護。

巴薩爾表示，發生在賈巴利亞（Jabalia）附近的另一次襲擊中，有1名兒童喪生，另有數人受傷。賈巴利亞是以色列軍隊近幾個月來的行動重點。

根據加薩民防機構發言人說法，加薩走廊南部一處以色列指定的安全區有1頂帳篷夜間被擊中，導致1名巴勒斯坦人死亡。

各方談判代表表示，長期未有突破的停火協議有望很快達成，將結束戰事並釋放被囚於加薩走廊的人質。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）昨天表示，「（目前的情況）可以用審慎樂觀來形容，儘管這種樂觀情緒在很大程度上受到現實條件的限制」。