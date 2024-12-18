英法德：伊朗增加高濃縮鈾存量 且無可信民間用途

中央社／ 紐約聯合國總部17日綜合外電報導

英國、法國和德國今天指責伊朗，在沒有「任何可信民用理由」的情況下，將高濃縮鈾存量增加到「前所未見的程度」。

法新社報導，這3個國家在聯合國安全理事會就德黑蘭核計畫開會前發表聲明指出，伊朗必須「徹底改變其核升級」。

國際原子能總署（IAEA）表示，伊朗增加濃縮鈾生產到如此程度，使其成為唯一鈾濃度達到60%的無核武國家。

這個濃度逐步邁向製造原子彈所需的90%。

3國在聲明中表示：「伊朗的高濃縮鈾存量達到前所未見的程度，一樣沒有任何可信的民用理由，這使得伊朗有能力快速製造多種核武所需的裂變材料。」

「伊朗已經加強先進離心機的安裝，這是伊朗破壞其聲稱支持的核協議的另一個破壞性步驟。」

伊朗 德黑蘭 核武

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