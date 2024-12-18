影╱演很大！黑心官員謊稱被虐敘利亞囚犯 CNN誤信報導超糗

美國有線電視新聞網（CNN）日前在敘利亞報導阿塞德政權垮台，並在大馬士革一處監獄救出一名自稱遭到獄卒毆打、關押90天的男子，當時他躲在毯子下發抖，走出監獄還彷彿久不見天日般驚呼「是光！」，不料被事實查核機構Verify-Sy踢爆「演很大」，他其實是阿塞德政府空軍情報部門的官員，曾殘殺、誣陷民眾，在當地因勒索和騷擾而惡名昭彰。

根據CNN最初報導，記者沃德（Clarissa Ward）和團隊在反抗軍警衛陪同下尋找失蹤的美國記者泰斯（Austin Tice），進入一處監獄後發現牢房被反鎖，警衛便用槍強行開鎖，在裡面發現一名蓋著毯子的男子。

這名男子自稱來自敘利亞中部的荷姆斯，名叫「古爾巴爾」（Adel Ghurbal），在家中被情報部強行帶走，已經被關押90天，遭到獄卒虐待，不知道阿塞德政權垮台。

古爾巴爾從監獄出來時，拉著沃德的手，渾身發抖，幾乎要哭的樣子。他還說自己好久不見天日，並看著天空驚呼「天哪，是光！」。

CNN這段解救囚犯的影片很快在網路瘋傳，不過，事實查核機構Verify-Sy經查證發現這名男子從頭到尾都在說謊，他其實是負責管理空軍情報局檢查站的官員，也並非是因莫須有罪名被關。

美國太陽報指出，當地人向CNN和Verify-Sy提供一張照片，可見一名與古爾巴爾面容相似的男子，身穿軍裝坐在政府辦公室裡，面露狡猾神情，他是官員「薩拉馬」（Salama Mohammad Salama）。經過臉部辨識軟體查核，古爾巴爾和薩拉馬的匹配度達到99%，說明兩人極有可能是同一人。

Verify-Sy指出，薩拉馬作惡多端，曾參與竊盜、勒索與強迫居民成為線人，也曾捏造罪名逮捕年輕人、殺害居民，以及參與2014年在荷姆斯的多戰線軍事行動。

但當地人先前表示，不到一個月前，他因與一名更高階官員因涉嫌勒索現金問題發生分歧而被監禁。

Verify-Sy最初的懷疑是，男子仰望天空時絲毫沒有退縮或眨眼，對於長久被囚禁的人而言很不尋常。

另外，他自稱關押時受到嚴重虐待，但整個人卻衣著得體很乾淨，身體也貌似健康，沒有明顯受到傷害或酷刑的跡象。

當地人說，在政權轟然垮台後，薩拉馬一直試圖博得同情以保護自己的生命，聲稱自己是「被迫」犯罪的。

據稱，薩拉馬甚至停用社交媒體帳戶並更改他的電話號碼，消除任何曾參與阿薩德政權助紂為虐的證據。

CNN後續也澄清錯誤報導，稱之後一直在調查他的背景，並意識到他可能提供虛假身分；目前他下落不明，無法聯繫到人。CNN也否認捏造影片，稱當日除了團隊以外無人知曉造訪該處的計畫。

CNN Fake News 🚨 CNN faced criticism after helping free a Syrian prisoner who was later identified as a torturer for the Assad regime.



The prisoner, initially thought to be Adel Ghurbal, was revealed to be Salama Mohammad Salama, a lieutenant in Syrian Air Force Intelligence,… pic.twitter.com/2l2gLkhVEr — Jose N. (@JoseN1426871) 2024年12月17日