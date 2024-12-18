在加薩戰爭支持以色列 美國務院遭巴勒斯坦家庭控告

法庭文件顯示，巴勒斯坦家庭今天控告美國國務院，因為美國在加薩戰爭中支持以色列軍隊。這場戰爭已造成數以萬計人死亡並引發人道主義危機。

路透社報導，在哥倫比亞特區地方法院提出的這起訴訟指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）領導下的國務院，故意規避美國人權法，持續資助和支持被控在加薩和以色列占領的約旦河西岸犯下暴行的以色列軍事部隊。

雷希法案（Leahy Law）禁止美國對嚴重侵犯人權且尚未被繩之以法的個人或安全部隊提供軍事援助。南非在國際法院（World Court）和國際特赦組織（Amnesty International）都指控以色列犯下種族滅絕和戰爭罪，但遭以色列否認。

華府因在沒有重大政策變化的情況下持續支持以色列，而面臨人權組織批評。

訴狀指出：「2023年10月7日加薩戰爭爆發以來，以色列嚴重侵犯人權的行為史無前例地升級，國務院故意不執行雷希法案尤其令人震驚。」

加薩衛生部指出，以色列在加薩的戰爭已造成4萬5000 多人死亡。以色列的攻擊也導致加薩近230萬人口流離失所，並引發飢餓危機。