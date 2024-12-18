阿塞德倒台IS恐趁勢捲土重來 美加強攻打聖戰士

敘利亞前總統阿塞德遭推翻，為美國在先前受敘利亞與俄羅斯防空系統保護的地區攻打伊斯蘭國清除道路，但聖戰士也可能趁著阿塞德垮台留下的真空試圖東山再起。

法新社報導，這個通常稱為伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）或伊斯蘭國（IS）的武裝組織從敘利亞內戰造成的混亂之中竄起，在當地與鄰近的伊拉克領土攻城掠地，促使美國於2014年帶頭發起空中作戰行動支持當地地面部隊，後者最後擊敗了聖戰士。

在伊拉克與敘利亞都有駐軍的華府，多年來都會不時發動空襲與突襲，協助防止這個殘暴的武裝組織東山再起，但自阿塞德（Bashar al-Assad）月初倒台以來，美國一直加強軍事行動，打擊數十個目標。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）本週向媒體表示：「先前，你們有敘利亞政權與俄羅斯防空系統，在許多情況下妨礙我們的能力，或降低我們前往那些地區的意願。」

賴德說，現在，「就挺進當地而言，目前的環境變得更加可行」。

12月8日，在敘利亞反抗軍攻下首都大馬士革的當天，華府宣布攻打超過75個IS目標，美軍中央司令部（US Central Command）說這些攻擊目的在確保IS「不會尋求利用當前局勢在敘利亞中部捲土重來」。

美軍中央司令部16日表示，美國部隊在「前政權與俄羅斯控制的地區」發動攻擊，擊斃12名伊斯蘭國武裝分子。

阿塞德遭推翻讓美國更容易發動攻擊，但這位敘利亞領袖下台也可能讓IS武裝分子伺機而動。

蘭德公司（RAND Corporation）資深政治科學家柯恩（Raphael Cohen）說：「像ISIS這類恐怖團體喜歡權力真空，所以ISIS可能會利用敘利亞後阿塞德時代的混亂情勢捲土重來，構成甚至是更大的風險。」

華府打擊伊斯蘭國的盟友庫德族先前遭土耳其鎖定為目標，現在也可能不得不轉移焦點對抗這個北方鄰國。

柯恩說：「這是一個特別嚴峻的風險，因為他們在看守ISIS囚犯，所以如果他們獲得釋放，顯然將對抵抗ISIS戰鬥產生負面影響。」

為了對抗IS，美國目前在敘利亞東部的駐軍約有900人，但在總統當選人川普下個月上任後，這個情況可能改變。

柯恩說：「川普在第一個任期時表示，他希望美國部隊撤出敘利亞。我可以很容易地想像到，第2任川普政府將再度推動撤軍，尤其是現在阿塞德已經垮台。」

柯恩說，川普也會減少美軍在中東的軍事承諾，讓區域盟友應對當地挑戰，並指出「如果這種事發生的話，美國的反恐策略將因此看起來十分不同」。