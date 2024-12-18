首位踏足敘利亞領土的以國總理！內唐亞胡訪緩衝區 稱以軍將長駐當地
在敘利亞阿薩德政權倒台後，以軍先發制人占領以敘邊境的緩衝區。以色列總理內唐亞胡17日赴區內戰略要地黑門山（Mount Hermon）視察，期間強調以軍將駐紮在敘利亞邊境的緩衝區，尤其是黑門山的山頂，直至找到能確保以色列安全的安排。美聯社報導，這是首次有以色列在任總理踏足敘利亞領土。
報導指出，內唐亞胡17日登上黑門山視察並聽取軍事簡報，稱他53年前作為士兵曾登上這座山山頂，近期的事件顯示黑門山對以色列的重要性有增無減。
與內唐亞胡同行的國防部長卡茨（Israel Katz）指出，黑門山的山頂形同以色列的眼睛，可以識別鄰近及遠處的敵人，他已指示以軍在該地建立防禦工事，以作為可能須長駐的準備。
一名要求不具名的以色列軍官透露，目前沒有計畫撤離居住在緩衝區內村莊的敘利亞人。
以軍在敘利亞變天後，控制該國境內約400平方公里的緩衝區，這是以色列和敘利亞之間於1974年建立控制線的協議以來，以軍首次駐紮在緩衝區。
對於以方行動，敘利亞反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Golani）14日稱，目前注重於重建國家，無意捲入新的衝突。
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