快訊

六月傳偷吃小20歲滑雪教練！ 道歉：酒後吃藥打嘴砲

戰後的日本記憶：哥吉拉和東京地下鐵的歷史因緣

四接環評下月開…四大爭議未解扯缺電 憂滅港風雨欲來

納粹後最慘烈！敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為武裝戰士於敘利亞納賈的大規模墓地。路透
圖為武裝戰士於敘利亞納賈的大規模墓地。路透

路透報導，國際戰犯法庭檢察官拉普（Stephen Rapp）17日表示，在敘利亞發現的萬人亂葬崗證據揭露，遭推翻的前總統阿塞德政府運作一套由國家主導的「死亡機器」，自2013年以來，估計有超過10萬人受到酷刑並被殺害，繼二戰納粹後前所未見的嚴重暴行；另一項資料更評估，類似的大規模墓地恐怕還有66處。

拉普告訴路透，造訪位於敘利亞庫塔伊法（Qutayfah）與納賈（Najha）兩處大型墓地，可以確定超過10萬人「被消失」並死於政權的死亡機器。

拉普說，「這是自納粹以來，前所未見的情況」。他曾負責盧安達和獅子山戰爭罪行法庭的起訴，目前正與敘利亞公民社會合作，記錄戰爭罪行證據，並協助為未來可能的審判做準備。

拉普描述，有成千上萬人加入這套殺戮體制中工作，包含「祕密警察從街上和家戶中帶走平民，把人餓死或虐待致死的獄卒和審訊者，隱藏屍體的卡車和挖土車司機」。他說，「我們談論的是一種國家恐怖體制，它已成為死亡機器」。

大馬士革的「敘利亞緊急特遣隊」（Syrian Emergency Task Force）執行長穆斯塔法（Mouaz Moustafa），也曾造訪庫塔伊法，並估計光是庫塔伊法就埋有至少10萬具屍體。他將此地稱為「恐怖之地」。

此外，設於海牙的「國際失蹤人員委員會」（International Commission on Missing Persons）另表示，根據其收到的資料，敘利亞可能存在多達66處尚未核實的大規模墓地。此外，已有超過15萬7000人被通報失蹤。

自2011年以來，阿塞德加大對反抗行動的鎮壓後，局勢逐漸升級為全面戰爭，據估計已有數十萬名敘利亞人喪生。

阿塞德及其在2000年去世的父親、前任總統哈菲茲，長期以來被人權組織和各國政府指控實施大規模法外處決，包括在國內監獄系統內進行集體處決，以及對敘利亞人民使用化學武器。

戰爭 敘利亞 死亡

延伸閱讀

帶頭推翻阿塞德 敘反抗軍領袖許諾解散各派別、籲各國解除制裁

選後首場記者會談外交！川普曝俄烏戰有進展 稱土國助攻阿塞德垮台

敘利亞追查阿塞德藏匿的數十億美元 海珊和格達費經驗預示成功率

英媒：阿塞德建避風港 空運近2公噸現金存俄銀行

相關新聞

首位踏足敘利亞領土的以國總理！內唐亞胡訪緩衝區 稱以軍將長駐當地

在敘利亞阿薩德政權倒台後，以軍先發制人占領以敘邊境的緩衝區。以色列總理內唐亞胡17日赴區內戰略要地黑門山（Mount H...

納粹後最慘烈！敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」

路透報導，國際戰犯法庭檢察官拉普（Stephen Rapp）17日表示，在敘利亞發現的萬人亂葬崗證據揭露，遭推翻的前總統...

帶頭推翻阿塞德 敘反抗軍領袖許諾解散各派別、籲各國解除制裁

帶頭推翻敘利亞總統阿塞德政權的反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）領導人夏拉表示，各個反抗軍派系將被「解散」，同時試圖安撫國...

敘利亞發現第5座大型亂葬崗！驚見10萬白骨遺骸 私刑喪命被硬埋

總部設在美國的敘利亞倡議組織今天表示，首都大馬士革郊外的一處亂葬崗發現至少10萬具遺骸，推測他們都是命喪於遭反抗軍推翻的...

以色列砸1100萬美元擴大占戈蘭高地 擬增1倍人口

以色列15日通過一項計畫，意圖使定居於其占領和併吞的戈蘭高地人口倍增，土耳其16日抨擊，以色列藉此「擴張疆界」。

土耳其大軍集結敘利亞邊境 美官員：恐將大規模入侵

華爾街日報引述多名美國資深官員報導，敘利亞阿塞德政權垮台後，土耳其及其軍事盟友開始在接壤敘利亞邊境集結軍隊，很可能即將對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。