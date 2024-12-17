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阿塞德垮台後歐美積極接觸敘利亞 舊盟國伊朗審慎因應

中央社／ 大馬士革17日綜合外電報導

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德垮台後，歐美積極接觸這個飽受內戰蹂躪的國家並規劃重啟駐當地的大使館，而敘利亞原本的盟國伊朗則態度審慎，並說是否重啟駐當地大使館，端視必要條件是否完備而定。

法新社報導，敘利亞反抗軍勢如破竹的閃電攻勢致使總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）本月垮台，反抗軍並指派巴席爾（Mohammed Bashir）擔綱過渡政府領導人。法國的敘利亞問題特使季佑（Jean-Francois Guillaume）今天到訪大馬士革表示，敘國過渡期間，法國願幫助敘國人民。

季佑告訴記者，過渡期間「法國願幫助敘國人民」，「我們期盼將是和平的過渡」，並說他率領代表團來訪將與「大馬士革事實上的管轄當局接觸」。

與此同時，法新社記者目擊，法國駐敘利亞大使館自2012年關閉以來，大使館的入口大廳首度升起法國國旗。

而德國外交部發表聲明，德國外交官今天將在大馬士革與甫上任、由伊斯蘭主義者領銜的敘利亞主政者舉行會談。

德國外交部說，這項會談將聚焦「敘利亞的一切過渡進程和少數族裔的保障」，以及「在大馬士革設置外交機構的可能性」。

伊朗盟友巴夏爾．阿塞德垮台後，伊朗駐大馬士革大使館被搗毀。伊朗外交部今天表示，只要「必要條件」完備，伊朗將重啟大使館。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）表示：「駐大馬士革大使館的重啟，需要籌備的事情很多，當中最重要就是要能確保大使館和館員的安全和平安。」他並說「一旦必要的條件完備」，將立即進行這方面的工作。

此外，土耳其與卡達已重啟駐大馬士革大使館，同時美國和英國的官員已經與敘利亞官員展開會商，而歐盟 的敘利亞問題特使已於16日抵達大馬士革展開會晤。

伊朗 大使館 敘利亞 阿塞德

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