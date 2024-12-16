敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

美國廣播公司（ABC）報導，敘利亞前總統阿塞德8日遭推翻後，16日首度發布正式聲明，表示自己是在俄羅斯要求後離開敘利亞，他先前並未考慮下台或尋求庇護。

阿塞德透過其官方Telegram頻道聲明，離開敘利亞一事並非事前計畫，也不是在戰事的最後幾小時發生。阿塞德說，當「恐怖主義部隊」（即反抗軍）侵入大馬士革時，在與俄國盟友的協調下，他移動到沿海的拉塔基亞「以便監督作戰行動」。

阿塞德說，當天上午到達俄國在赫梅敏（Khmeimim）的空軍基地後，得知敘利亞政府軍已完全撤出所有戰線，最後的軍事據點也淪陷。隨著當地情況持續惡化，俄軍基地本身也遭受猛烈無人機攻擊，「在沒有離開基地的可行方式下，莫斯科要求該基地安排立即撤回俄國」。

阿塞德說，這發生在大馬士革陷落後，此前最後的政府軍據點都已崩潰，所有敘國政府機構陷入癱瘓。但他說，「在這些事件期間，我沒有任何一刻考慮下台或尋求庇護，也沒有任何人或單位做出這類提議。唯一的行動道路就是繼續對抗恐怖分子的猛攻」。