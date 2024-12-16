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阿塞德垮台後首發聲明 否認事先計劃離開敘利亞
近日遭反抗軍推翻的敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）今天表示，他原本沒有計劃離開敘國，但俄國當局要求他撤離當地。這是阿塞德垮台以來首次發布聲明。
綜合路透社與法新社報導，阿塞德今天透過其加密通訊軟體Telegram官方頻道發布聲明稱，「我離開敘利亞，既未經過事先計劃，也不是在戰鬥的最後幾個小時內才發生。」
聲明指出，面臨反抗軍步步進逼，他於本月8日早上離開首都大馬士革，同日晚間他又從位於敘國拉塔基亞（Latakia）的俄軍赫梅敏空軍基地（Hmeimim AirBase）撤離到莫斯科，因為該基地遭受無人機攻擊。
阿塞德在聲明中強調，「當國家在恐怖主義下淪陷，而（我）無力做出有意義的貢獻，任何立場都已經毫無意義。」
敘利亞反抗軍在11月底發動攻勢，本月8日以勢如破竹之姿攻陷大馬士革。當天俄羅斯多家通訊社引述克里姆林宮消息人士說法報導，阿塞德和家人都已抵達俄羅斯首都莫斯科，並獲當局庇護。
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