以色列擬倍增戈蘭高地人口 土耳其批擴張疆界

中央社／ 安卡拉16日綜合外電報導

以色列昨天通過一項計畫，意圖使定居於其占領和併吞的戈蘭高地（Golan Heights）人口倍增，土耳其今天抨擊，以色列藉此「擴張疆界」。

法新社報導，土耳其外交部發表譴責這項舉措的聲明指出：「這個決策是以色列藉由占領，達到擴張邊界目的的新階段。」

敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革（Damascus）後，以軍占領了聯合國監督的以敘兩國戈蘭高地緩衝區。數日之後，以色列政府昨天通過人口倍增計畫。

土耳其外交部聲明說：「以色列此舉引發嚴重關切，因為以方違反1974年（以敘兩國簽署的）『停止衝突協議』（The Agreement on Disengagement）進入隔離區，以及朝鄰近地區推進並空襲敘利亞。」

土耳其外交部並警告，此舉將「嚴重損及」敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後，穩定敘國局勢的各項努力。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，以色列政府「一致通過」金額高達4000萬謝克爾（shekel 以色列貨幣單位）的「戈蘭高地人口發展計畫…此乃有鑒於戰爭和敘利亞新戰線，以及倍增人口的期盼」。

尼坦雅胡表示：「鞏固戈蘭高地，就是鞏固以色列國，而且這在此刻格外重要，我們將繼續在那裡立足、發展並定居。」

被以色列占領的戈蘭高地目前約有3萬以色列人定居，還有約2萬3000名阿拉伯人德魯士族（Druze），他們在以色列占領前就定居於此，而且大部分仍維持敘利亞國籍。

以色列自1967年開始占領戈蘭高地大多數地區，並於之後併吞這些土地，此舉未獲得國際社會大多數國家承認。

在1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國維和部隊從此駐守當地。

以色列 敘利亞 高地

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