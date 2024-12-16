敘利亞追查阿塞德藏匿的數十億美元 海珊和格達費經驗預示成功率

阿塞德流亡俄羅斯之前，與他的父親鐵腕統治敘利亞共達54年，兩人都利用親信「藏富」於海外，整個家族到底握有多少財富，很難確切估計，而哪個家族成員控制哪些資產也還不明朗。美國兩年前粗估，與阿薩德家族有關的企業和資產，價值可能在10億到120億美元襇。人權律師希望能為敘利亞人民追回這筆錢，但想找到並凍結這些資產難度很高。

英國金融時報揭露的記錄顯示，阿塞德政權在2018至2019年間，將近2噸重的100美元和500歐元現鈔空運到莫斯科一處機場，以存進俄羅斯的銀行。

前美國近東事務助理國務卿沈克（David Schenker）說，阿塞德政權經常把現金搬往國外，「用於保護自己非法取得的資金，同時掏空敘利亞國庫」。

在巴黎提起訴訟的人權律師William Bourdon說，透過杜拜和俄羅斯等避稅天堂轉出的資金，很難討回來。

曾調查阿塞德資產的國際律師事務所Guernica 37人權律師Toby Cadman表示，前敘利亞「統治家族是暴力犯罪專家，也是金融犯罪專家」，阿塞德在英國出生的妻子艾斯瑪曾是摩根大通的銀行家。

歷史經驗

以伊拉克的海珊和利比亞的格達費為例，調查人員花了好幾年追查相關人士、空殼公司，並打海外官司，想索回被藏在海外的數十億美元，但成效有限。例如，一位利比亞官員去年說，利比亞前政權累積約540億美元的資產，僅極少數被追回，包括在倫敦一處價值1,200萬美元的房地產和放在馬爾他的1億美元現金。

但法律團隊先前成功爭取到，將一些與阿塞德家族財富有關的資產凍結起來。一個巴黎法庭2019年裁定，阿塞德的叔父里法特（Rifaat al-Assad）侵吞公款後在法國置產，因此凍結他名下價值9,000萬歐元（相當於9,500萬美元）的物業。

攢錢之路

阿塞德家族從老阿塞德（被推翻的敘利亞總統阿塞德的父親）發動不流血政變、控制敘利亞後不久，開始努力累積財富。

老阿塞德讓他妹夫、也就是阿塞德的舅舅馬赫盧夫（Mohammad Makhlouf）負責國內利潤豐厚的煙草進口壟斷業務，據說馬赫盧年從營建業拿到大筆佣金。等阿塞德2000年接替父親成為領導人時，馬赫盧夫將商業帝國傳給自己兒子拉米（Rami Makhlouf）。

巴黎律師Bourdon形容馬赫盧夫父子的位置是「管家」，會在需要時為阿塞德政權提供資金。

根據美國國務院的資料，拉米後來成為阿塞德的主要財務管理人，資產遍布銀行、媒體、免稅商店、航空公司和電信業，價值高達100億美元。

走私毒品

敘利亞內戰2011年爆發給阿塞德家族帶來新機會。美國國務院的資料顯示，阿塞德的胞弟馬赫爾指揮敘利亞第四裝甲師，參與向中東其他地區走私安非他命藥物芬乃他林（Captagon）。

研究組織Observatory of Political and Economic Networks估算，多年來走私該藥物幫敘利亞政權抵銷了西方的經濟制裁，在2020至2022年間每年平均獲利約24億美元。

一位前歐洲情報官員和已解體政權的顧問表示，馬赫爾在內戰之前就開始投資海外，他的資產包括在阿根廷的一個農場，那是座茶園。

海外置產

現在再回頭談談馬赫盧夫。

華盛頓智庫Center for Advanced Defense Studies指出，馬赫盧夫家族也投資海外，包括買進在杜拜的大約390萬美元房產，例如阿聯人工棕櫚島的豪宅。

他們還被反貪腐組織Global Witness發現，在莫斯科的奢華摩天樓也擁有價值約4,000萬美元房產。

另一反貪腐組織Organized Crime and Corruption Reporting Project取得拉米申請奧地利公民身分的資料，指他的家族在維也納購入價值2,000萬歐元的精品酒店，以及巴黎知名夜店Buddha Bar的一家加盟店。

阿塞德於2020年公開排擠拉米。他們鬧翻的原因至今未知。但敘利亞當局收緊對經濟的控制，拉米被軟禁，他的許多商業利益由國家接管。

岳家上場

消息人士說，拉米失勢後，阿塞德之妻艾斯瑪負責監督他在敘利亞境內的資產，交由她的合夥人經營，包括控制一家主要的電信營運商。

美國國務院在2020年制裁她，聲稱她和她的家人已成為敘利亞「最臭名昭彰的戰爭暴發戶」，「他們透過控制一個龐大的非法網絡，聯繫歐洲、波灣和其他地方，以剝削敘利亞人民為代價，累積了不義之財」。

敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，阿塞德帶著家人搭機逃往俄羅斯尋求庇護。而他的政權垮台後，拉米和馬赫爾下落不明。