華郵：外國勢力較勁 敘利亞動盪恐難消

敘利亞總統阿塞德政權8日垮台以來，美國、以色列、土耳其都在轟炸敘國境內目標。中東心臟地帶的敘利亞權力真空引來新一輪境外勢力介入，恐為當地帶來新的長期衝突。

華盛頓郵報指出，在阿塞德（Bashar al-Assad）垮台並逃亡莫斯科的一週以來，3股外國勢力為遂行各自戰略目標而空襲敘利亞境內：美國為防伊斯蘭國（IS）殘餘勢力趁虛而入空襲敘利亞東部；土耳其轟炸敘國東北部的庫德族部隊；以色列除趁機派兵侵入敘利亞，也以消滅敘國軍事資產為由空襲多處地點。

事態反映敘利亞的地緣位置重要性，除與中東5國接壤，更身處宗教、意識形態交匯處。阿塞德垮台和原本他背後的俄國、伊朗勢力消褪，加上伊斯蘭主義反抗勢力沙姆解放組織（HTS）控制首都大馬士革，政治與軍事聯盟生態丕變凸顯潛在劇變。

過去50多年在敘國掌權的阿塞德家族走世俗化的反西方路線，與蘇聯及什葉派革命後的伊朗結盟，之後繼續與承繼蘇聯瓦解後的俄羅斯為盟友。而上週推翻阿塞德政權的反抗勢力為遜尼派武裝，當中不乏受蓋達（al-Qaeda）恐怖組織所感召的聖戰團體。

如今敘利亞周邊的區域平衡急遽翻轉。原本伊朗透過伊拉克、敘利亞連結貝魯特並奧援真主黨的東西向影響力之軸已斷，權力走廊轉為從土耳其經敘利亞進入約旦、波斯灣遜尼派阿拉伯國家的南北向結構。

阿塞德政權雖倒，然而若新上台者急於報復、反抗勢力內訌分裂及外國勢力趁機而入，敘利亞內戰恐不會停歇。有消息披露，沙姆解放組織已將女性法官停職並將她們與男同僚區隔，且不准她們未帶頭巾進入法院。

華郵認為，敘利亞最即刻的危機當屬東部與東北部庫德族盤據地，美軍在當地部署約900人對付IS。然幾十年來在國內與庫德族作戰的土耳其，一直視敘國東北部的庫德族為芒刺。敘利亞現由土耳其所支持的遜尼派反抗勢力主導，恐埋下與庫德族新一輪衝突，也可能讓土耳其進一步捲入敘國烽火並拖美國下水。

與此同時，以色列空襲敘利亞境內軍事設施與軍火庫，恐引發敘國新掌權者反感。

霍洛維茲（Michael Horowitz）是中東安全諮詢機構Le Beck International主責區域情報的主管，他表示敘國反抗勢力原先尚未把以色列視作威脅，然而以色列軍隊趁阿塞德垮台越過非軍事緩衝區進入敘利亞，讓新上台的敘國反抗勢力對以色列猜忌。

倫敦政經學院（LSE）國關教授傑吉斯（FawazGerges）指出，敘利亞是座各種意識形態與宗教交織的熔爐，從極端聖戰士到溫和伊斯蘭主義、世俗派乃至民主派等無所不包，另還有相當數量的基督徒與阿拉維教派（Alawite,什葉派分支，在敘利亞屬少數，阿塞德家族即阿拉維派）。

他說，這些派別對敘利亞的國家願景截然不同，正好給境外勢力介入可乘之機，「敘利亞長期以來一直是代理人戰爭的場域，我認為這一點沒有改變」。

傑吉斯還說，從被摧毀廢墟上重建一個新的敘利亞面臨巨大挑戰，「風險和不確定性超過任何可能性或承諾。順利、和平過渡的機率很低」。