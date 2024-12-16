影／超大蘑菇雲衝天畫面曝！以色列猛轟敘利亞 炸出規模3.0地震

以色列15日空襲敘利亞西北部，爆炸威力之大，連地震感測器都測得規模3.0，而社群平台也流出爆炸當下的震撼畫面，天空瞬間閃現驚天火球，隨後又傳出多次爆炸，接著噴射出龐大的蘑菇雲，猶如末日景象。

每日星報、每日郵報等報導，爆炸發生在沿海的塔爾圖斯（Tartus）地區，該地區擁有多個軍事基地，其中包括俄羅斯海軍使用的一個基地。戰爭監測頁面 OSINTdefender 表示，這次爆炸達到地震規模3.0。

據敘利亞人權觀察組織稱，敘利亞防空部隊和地對地飛彈庫遭到攻擊，這是「敘利亞沿海地區自2012年以來受到最嚴重的一次襲擊」。

研究人員理科達羅（Richard Cordaro）表示，820公里外的土耳其西部伊斯尼克的磁力計站探測到了爆炸。 他補充說，訊號的傳播速度大約是典型地震的「兩倍」。