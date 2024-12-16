變天後第一次禮拜 敘基督徒憂新政府限縮宗教自由
敘利亞基督徒今天參加週日禮拜，這是一週前巴夏爾．阿塞德戲劇性遭推翻以來第一次，考驗著新伊斯蘭統治者宣稱將保障少數族群權利的承諾。
路透社報導，伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（HayatTahrir al-Sham, HTS）上週上台後對敘利亞少數族群保證，他們的生活方式不會受到威脅。
阿塞德（Bashar al-Assad）垮台之前，包括基督徒在內的歷史悠久宗教少數群體都可自由進行宗教活動，現在一些人對伊斯蘭政府上台後的未來感到不安。
今天上午，大馬士革基督教徒聚居區巴布圖馬（Bab Touma）的街道上，擠滿了從教堂回來的信徒，有些人仍保持謹慎態度。
當地居民巴薩（Maha Barsa）參加彌撒後說：「我們很害怕，我們還是很怕。」
巴薩表示，沙姆解放組織接管至今已一週，她幾乎沒有出門，雖然沒有發生讓她擔心的事，但「狀況不明」。
在阿塞德長期據點、沿海城市拉塔基亞（Latakia），聖喬治希臘東正教大教堂（St GeorgeGreek Orthodox Cathedral）的教區委員會秘書阿赫拉斯（Lina Akhras）今天說，阿塞德統治下的基督徒，在信仰自由方面感到「安心」，他們只是想和平與和諧地生活。
她告訴路透社：「（阿塞德垮台）發生的這麼突然，我們不知道會變怎樣…感謝上帝，我們得到很多保證，我們看到沙姆解放組織委員會的成員聯繫了我們的神職人員。」
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