變天後第一次禮拜 敘基督徒憂新政府限縮宗教自由

中央社／ 敘利亞大馬士革／拉塔基亞15日綜合外電報導

敘利亞基督徒今天參加週日禮拜，這是一週前巴夏爾．阿塞德戲劇性遭推翻以來第一次，考驗著新伊斯蘭統治者宣稱將保障少數族群權利的承諾。

路透社報導，伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（HayatTahrir al-Sham, HTS）上週上台後對敘利亞少數族群保證，他們的生活方式不會受到威脅。

阿塞德（Bashar al-Assad）垮台之前，包括基督徒在內的歷史悠久宗教少數群體都可自由進行宗教活動，現在一些人對伊斯蘭政府上台後的未來感到不安。

今天上午，大馬士革基督教徒聚居區巴布圖馬（Bab Touma）的街道上，擠滿了從教堂回來的信徒，有些人仍保持謹慎態度。

當地居民巴薩（Maha Barsa）參加彌撒後說：「我們很害怕，我們還是很怕。」

巴薩表示，沙姆解放組織接管至今已一週，她幾乎沒有出門，雖然沒有發生讓她擔心的事，但「狀況不明」。

在阿塞德長期據點、沿海城市拉塔基亞（Latakia），聖喬治希臘東正教大教堂（St GeorgeGreek Orthodox Cathedral）的教區委員會秘書阿赫拉斯（Lina Akhras）今天說，阿塞德統治下的基督徒，在信仰自由方面感到「安心」，他們只是想和平與和諧地生活。

她告訴路透社：「（阿塞德垮台）發生的這麼突然，我們不知道會變怎樣…感謝上帝，我們得到很多保證，我們看到沙姆解放組織委員會的成員聯繫了我們的神職人員。」

伊斯蘭 阿塞德

延伸閱讀

伊朗官員：阿塞德政權垮台前 曾向伊朗交長抱怨土耳其支持推翻他

阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

擺脫高壓統治 敘利亞各地歡慶「勝利星期五」

阿塞德垮台讓敘利亞陷權力真空 美國主要盟友跟叛軍交戰與停止打擊IS

相關新聞

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

美國廣播公司（ABC）報導，敘利亞前總統阿塞德8日遭推翻後，16日首度發布正式聲明，表示自己是在俄羅斯要求後離開敘利亞，...

阿薩德倒台七日後：敘利亞看守內閣已接管，以色列趁亂轟炸入侵

統治敘利亞超過半世紀的阿薩德威權政府於12月8日垮台，至今恰滿一周，主要的反抗軍大敘利亞解放組織已派出看守內閣接管行政事務，預計任期將在3月結束；人民歡慶阿薩德政權導台之餘已漸漸恢復日常生活，但各界仍警惕未來對談狀況，擔心不同勢力的武裝組織衝突會在權力移轉過程一觸即發。不過在「後阿薩德時代」敘利亞首先面對的是以色列空襲與入侵，以色列已連續轟炸敘國軍事要塞數百次，還入侵50年來不曾踏入的兩國緩衝區，更宣稱要將戈蘭高地的屯墾區擴大兩倍，宣稱是為了「預防」武器落入伊斯蘭極端組織手中。

影／超大蘑菇雲衝天畫面曝！以色列猛轟敘利亞 炸出規模3.0地震

以色列15日空襲敘利亞西北部，爆炸威力之大，連地震感測器都測得規模3.0，而社群平台也流出爆炸當下的震撼畫面，天空瞬間閃...

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

推翻敘利亞阿塞德政權的反抗軍首領喬拉尼14日才透過首次電視訪問表達以色列「沒有藉口」持續對敘利亞的攻擊，以色列當日夜間至...

趁機擴張？以色列砸3.6億元擴大占領戈蘭高地 目標增加1倍人口

以色列15日通過一項1100萬美元計畫（約台幣3.6億元），鼓勵擴大在戈蘭高地占領地的囤墾區，打算將區域內人口數量增加一...

半島電視台再有記者命喪以軍襲擊 加薩開戰後第5位

卡達的半島電視台報導，旗下一名記者今天命喪以色列對加薩走廊的襲擊。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯在當地的戰爭持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。