稱敘國變天但威脅尚存 以傳猛轟沿海軍事地點

敘利亞戰爭監控團體今天表示，以色列對敘利亞沿海地區的軍事目標發動10多年來最猛烈的攻擊。以色列先前曾說，即便敘國反抗軍領袖形象看似溫和，以方依舊面臨來自敘國的威脅。

綜合法新社與路透社報導，戰爭監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for HumanRights）今天稍早表示，以色列鎖定托土斯港（Tartus）區域的軍事地點發動襲擊，是2012年以來對「敘利亞沿海地區最強大的襲擊行動」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）昨天表示，儘管一周前推翻敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的反對派領袖立場溫和，但以色列依舊面臨來自敘利亞的威脅，因此動用軍事步驟予以因應。

根據聲明，卡茲對審查國防預算的官員表示，即便敘利亞「反抗軍呈現的形象看似溫和」，以色列「面臨的各項迫在眉睫威脅不但沒有消失，敘利亞最新發展反而提升了威脅強度」。

敘利亞實際領導人夏拉（Ahmad al-Sharaa）14日表示，以色列正以不實藉口合理化對敘利亞的攻擊，但因敘利亞現階段聚焦重建工作，他無意捲入新衝突。

夏拉更廣為人知的名字是喬拉尼（Abu Mohammedal-Golani），他所領導的「沙姆解放組織」（HayatTahrir al-Sham，HTS）本月8日將阿塞德趕下台，終結阿塞德家族50年的鐵腕統治。

阿塞德垮台後，以色列派兵進入1973年以阿戰爭後在敘利亞境內建立的非軍事區，包括可俯瞰大馬士革（Damascus）的戰略要地赫蒙山（Mount Hermon），並接管廢棄的敘國軍事哨站。

以色列已稱以軍無意留在當地，並說入侵敘國領土是確保邊境安全是一項有限度且暫時性的舉措。截至目前，以軍已針對敘國戰略軍火庫發起數百次攻擊。

以色列表示他們正在摧毀戰略武器與軍事基礎設施，以避免它們遭推翻阿塞德政權的幾個反抗組織所利用。推翻阿塞德政權的組織當中，有一些源自於與蓋達組織（al Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）相關團體。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和約旦等多個阿拉伯國家，皆出面譴責以色列在占領戈蘭高地（GolanHeights）分隔以敘部隊緩衝區的行動。