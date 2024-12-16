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不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

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不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方14日夜間對大馬士革發動空襲。新華社
以色列軍方14日夜間對大馬士革發動空襲。新華社

推翻敘利亞阿塞德政權的反抗軍首領喬拉尼14日才透過首次電視訪問表達以色列「沒有藉口」持續對敘利亞的攻擊，以色列當日夜間至15日隨即對敘利亞發動閃電戰，一口氣對大馬士革及其他大城周邊展開至少75次打擊，稱其理由是避免敘利亞前政權軍事資產流入反抗軍手中。

紐約時報報導，總部位於英國的敘利亞人權觀察組織15日表示，以色列國防軍14日夜間對大馬士革、哈馬與荷姆斯等地區附近發動攻擊。

紐約郵報報導，受襲據點包括武器倉庫、飛彈儲存設施和山間隧道，目標是「大型飛彈、彈藥、迫擊炮彈以及軍事裝備」，其中至少35次攻擊使用了真空飛彈，這種飛彈專為摧毀山脈深處的隧道而設計。

紐時提到，以色列駐敘利亞境內的部隊也要求德拉省西部鄉村的居民交出武器，就像過去以軍對占領區村莊的行動。

以色列自阿塞德政權垮台以來，已經對敘利亞發動超過450次空襲，摧毀許多海、空軍基地，彈藥庫和其他軍事裝備；並且占領敘利亞東部邊境緩衝區大片區域。

以色列 敘利亞 飛彈

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