半島電視台再有記者命喪以軍襲擊 加薩開戰後第5位

中央社／ 杜哈15日綜合外電報導

卡達的半島電視台報導，旗下一名記者今天命喪以色列對加薩走廊的襲擊。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯在當地的戰爭持續進行著。

法新社報導，半島電視台（Al Jazeera）阿拉伯語網站報導，「半島電視台攝影記者勞赫（Ahmed al-Louh）今天命喪以色列砲擊」，並表示那場襲擊以加薩走廊（Gaza Strip）中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營為目標。

法新社進行聯繫時，以色列軍方表示，「正就報導內容進行調查」。

自從以色列和哈瑪斯（Hamas）去年10月7日開戰以來，半島電視台持續從現場報導以軍攻勢對當地造成的衝擊。

以色列政府過去一再指控半島電視台記者與哈瑪斯或哈瑪斯盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）掛鉤，雙方於這場戰爭開打之前就長期陷入齟齬。

半島電視台強烈否認相關指控，並表示以色列系統性地將其加薩當地僱員當作目標。

勞赫是自從這場戰爭爆發以來半島電視台第5位殉職記者，該台加薩辦公室已遭以軍炸毀。

以軍9月間並突襲半島電視台位在約旦河西岸（West Bank）的辦公室，以色列軍方聲稱該雷馬拉（Ramallah）辦公室「遭用於煽動恐怖活動」和「支持恐怖主義活動」。半島電視台則稱此一以色列突襲行動是打擊新聞自由的「犯罪行徑」。

以色列 哈瑪斯 戰爭

延伸閱讀

川普坦言不信內唐亞胡！誓言終結以哈戰爭 霸氣喊：比俄烏戰爭好解決

川普祭3宣示劍指中國！從任命官員看端倪…人民幣會重演1994年巨貶事件？

巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯、法塔修好 同意戰後共治加薩

最後通牒！川普要哈瑪斯明年1月前放人質 否則迎「地獄般代價」

相關新聞

伊朗官員：阿塞德政權垮台前 曾向伊朗交長抱怨土耳其支持推翻他

2名伊朗官員告訴路透社，就在敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台的數日前，阿塞德曾向伊朗外交部...

48小時狂炸350多次 以軍要在敘南建淨空區

金融時報報導，敘利亞阿塞德政權倒台後，以色列空襲敘利亞軍事基地數百次，以色列國防部長卡茲十日表示，總理內唐亞胡已下令在敘...

美聯繫敘國反抗軍 仍列恐怖組織

美國國務卿布林肯十四日首度正式證實，華府和敘利亞伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（ＨＴＳ）正保持直接聯繫。該組織領導反抗軍八日...

阿塞德政權垮台一周「回歸正軌」 敘利亞新當局重啟學校

敘利亞反抗軍一週前攻入首都大馬士革、推翻總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府後，新當局下令重啟學校。...

給新政府一個機會 土耳其防長：準備好提供敘利亞新政府軍事支援

敘利亞反抗軍推翻前總統巴夏爾‧阿塞德後成立新政府，土耳其國防部長居萊今天表示，若伊斯蘭教主義者領導的敘國新政府提出要求，...

敘國總統阿塞德垮台 真主黨領袖坦承失去敘利亞軍事補給線

伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨領袖卡西姆今天坦言，敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，真主黨已無法再透過敘利亞獲得軍事補給。這也是阿塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。