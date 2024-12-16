美聯繫敘國反抗軍 仍列恐怖組織

美國國務卿布林肯十四日首度正式證實，華府和敘利亞伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（HTS）正保持直接聯繫。該組織領導反抗軍八日推翻敘國阿塞德政權，目前控制敘國臨時政府，但仍被美國列為恐怖組織。

西方國家與中東大國正極力推動敘利亞政權和平過渡。布林肯表示，「我們已和HTS及其他參與方聯繫。我們對敘利亞人民的訊息是：我們希望他們成功，而我們準備好協助他們成功」。

布林肯近日已出訪土耳其和伊拉克，並在約旦阿卡巴會晤約旦、沙烏地阿拉伯、埃及等阿拉伯國家外長及黎巴嫩總理等多國官員。布林肯會後說，美國及其盟友已就敘利亞政權過渡達成一套共同原則。

布林肯說，這些原則已傳達給敘利亞新領導人，「當我們看到敘利亞朝著這個方向前進，並以敘利亞人主導、由敘利亞人握有的程序採取這些措施時，我們也會審視自身採取的制裁及其他措施，並做出相應回應」。

HTS已試圖緩和自身言論，其過渡政府聲稱所有敘利亞人的權利及法治都受到保護。布林肯說，「我們讚賞近日聽到的若干正面發言，但重要的是行動，而且是持續行動」。

美國、聯合國與歐盟仍將HTS列為恐怖組織，與HTS直接聯繫有政治風險。

華爾街日報說，美國和中東領袖的核心擔憂是，極端組織伊斯蘭國（IS）可能趁著敘利亞政權過渡，重新在敘國占地甚至威脅鄰國伊拉克。