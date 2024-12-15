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伊朗官員：阿塞德政權垮台前 曾向伊朗交長抱怨土耳其支持推翻他

中央社／ 杜拜15日綜合外電報導
2名伊朗官員告訴路透社，就在敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台的數日前，阿塞德曾向伊朗外交部長抱怨說，土耳其積極支持敘國遜尼派反抗勢力推翻他。美聯社
2名伊朗官員告訴路透社，就在敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台的數日前，阿塞德曾向伊朗外交部長抱怨說，土耳其積極支持敘國遜尼派反抗勢力推翻他。美聯社

2名伊朗官員告訴路透社，就在敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台的數日前，阿塞德曾向伊朗外交部長抱怨說，土耳其積極支持敘國遜尼派反抗勢力推翻他。

阿塞德本月2日在首都大馬士革會晤伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）之際，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）正持續占領主要城市，並朝大馬士革挺進。

1名伊朗高階官員表示，阿塞德在會議中語帶憤怒地表示，土耳其正使勁要拉他下台。該官員補充說，阿拉奇向阿塞德保證，伊朗將繼續支持他，並承諾向土耳其當局提出這個問題。

阿拉奇於隔天會晤土耳其外長費丹（Hakan Fidan），並就土耳其支持敘利亞反抗軍推進一事表示深度關切。

第2位伊朗官員則說：「這場會議氣氛很僵。伊朗對土耳其與美國及以色列的計畫一致表達不滿，並傳達阿塞德的疑慮。」這名官員指的是土耳其支持敘利亞反抗軍，並配合西方及以色列利益，對抗伊朗的區域盟友。

以色列 伊朗 土耳其 敘利亞 阿塞德

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