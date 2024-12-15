快訊

2波冷氣團來報到！周二低溫12度「連凍3天」 周末濕冷雨區再擴大

獨／女星嫁名導第三任1個月閃離 喊爸20年才知是繼父

獨家專訪／對抗惡劣海象 首家離岸風機吊掛直升機成立

給新政府一個機會 土耳其防長：準備好提供敘利亞新政府軍事支援

中央社／ 伊斯坦堡15日綜合外電報導
敘利亞反抗軍推翻前總統巴夏爾‧阿塞德後成立新政府，土耳其國防部長居萊今天表示，若伊斯蘭教主義者領導的敘國新政府提出要求，土耳其準備好予以軍事支援。路透資料照
敘利亞反抗軍推翻前總統巴夏爾‧阿塞德後成立新政府，土耳其國防部長居萊今天表示，若伊斯蘭教主義者領導的敘國新政府提出要求，土耳其準備好予以軍事支援。路透資料照

敘利亞反抗軍推翻前總統巴夏爾‧阿塞德後成立新政府，土耳其國防部長居萊今天表示，若伊斯蘭教主義者領導的敘國新政府提出要求，土耳其準備好予以軍事支援。

國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）等土耳其媒體報導，居萊（Yasar Guler）對記者說，應該給敘利亞新領導階層「一個機會」，土耳其「準備好提供必要支援，如果新政府要求的話」。

提及敘利亞「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）反抗軍聯盟，居萊表示：「有必要看看新政府之後會怎麼做。我們認為有必要給他們一個機會。」

HTS源於蓋達組織（Al-Qaeda）的敘利亞分支，被許多西方政府認定為恐怖組織。但HTS已試圖緩和自身言論，其過渡政府堅稱會依法保障所有敘利亞人的權利。

居萊說，敘利亞新政府矢言「尊重所有政府機構、聯合國（UN）及其他國際組織」，並承諾向禁止化學武器組織（OPCW）通報所有化學武器相關證據。

伊斯蘭 國防部 土耳其 敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

結束50年鐵腕統治 慈濟盼陪同敘利亞難民重返故土

美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

路透：俄國自敘利亞前線撤軍 但無意放棄2基地

相關新聞

敘利亞反抗軍領袖首度受訪！警告以色列「沒有藉口」繼續攻擊

耶路撒冷郵報報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）...

48小時狂炸350多次 以軍要在敘南建淨空區

金融時報報導，敘利亞阿塞德政權倒台後，以色列空襲敘利亞軍事基地數百次，以色列國防部長卡茲十日表示，總理內唐亞胡已下令在敘...

給新政府一個機會 土耳其防長：準備好提供敘利亞新政府軍事支援

敘利亞反抗軍推翻前總統巴夏爾‧阿塞德後成立新政府，土耳其國防部長居萊今天表示，若伊斯蘭教主義者領導的敘國新政府提出要求，...

敘國總統阿塞德垮台 真主黨領袖坦承失去敘利亞軍事補給線

伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨領袖卡西姆今天坦言，敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，真主黨已無法再透過敘利亞獲得軍事補給。這也是阿塞...

以色列空襲加薩至少22死 以軍曝目標鎖定哈瑪斯武裝分子

巴勒斯坦醫護人員表示，以色列今天對加薩走廊（Gaza Strip）的空襲造成至少22名巴勒斯坦人死亡。以色列軍方則稱，襲...

阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

敘利亞總統阿塞德政權8日垮台，衛星影像顯示，支持他的俄羅斯駐軍13日正在其中一座重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規畫縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。