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敘國總統阿塞德垮台 真主黨領袖坦承失去敘利亞軍事補給線

中央社／ 貝魯特14日綜合外電報導
伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨領袖卡西姆今天坦言，敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，真主黨已無法再透過敘利亞獲得軍事補給。路透資料照
伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨領袖卡西姆今天坦言，敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，真主黨已無法再透過敘利亞獲得軍事補給。路透資料照

伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨領袖卡西姆今天坦言，敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權後，真主黨已無法再透過敘利亞獲得軍事補給。這也是阿塞德8日垮台以來，卡西姆首度公開發表評論。

法新社報導，在長達10多年的敘利亞內戰中，卡西姆（Naim Qassem）領導的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）一直支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

卡西姆今天在電視轉播演說中表示：「沒錯，真主黨現階段已失去途經敘利亞的軍事補給線，但抵抗勢力必須適應局勢。」

路透社報導，在阿塞德掌權時期，真主黨會經由伊拉克和敘利亞，運來伊朗的武器及其他軍事裝備。反阿塞德武裝分子6日占領敘利亞接壤伊拉克的邊境地區並切斷該補給線，2天後，反抗軍就攻陷敘國首都大馬士革。

卡西姆說道，敘利亞的「新政權可能到來，這條路線可能恢復正常運作，我們也可以尋找其他方法」。

真主黨2013年開始涉入敘利亞內戰，協助阿塞德打擊反抗勢力。反抗軍上週逼近大馬士革時，真主黨還派人監督其武裝人員撤離當地。

卡西姆指出，在敘利亞新勢力穩定下來之前，真主黨無法做出評判並採取明確立場，但希望黎巴嫩和敘利亞的官方與民間能持續合作。

他還說：「我們也希望（敘國）新執政黨將以色列視為敵人，而不是讓雙方關係正常化。這些關鍵政策將從本質上影響我們與敘利亞的雙邊關係。」

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