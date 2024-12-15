快訊

11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

鼎泰豐釋出140職缺「洗碗作業員」月薪4.3萬起 北市30企業擴大徵才

以色列空襲加薩至少22死 以軍曝目標鎖定哈瑪斯武裝分子

中央社／ 加薩走廊14日綜合外電報導
巴勒斯坦醫護人員表示，以色列今天對加薩走廊的空襲，造成至少22名巴勒斯坦人死亡。圖為12月15日，以色列對加薩走廊中部代爾巴拉赫鎮西部發動空襲，境內流離失所的巴勒斯坦人檢查Al Dura體育場內被毀的帳篷。歐新社
巴勒斯坦醫護人員表示，以色列今天對加薩走廊的空襲，造成至少22名巴勒斯坦人死亡。圖為12月15日，以色列對加薩走廊中部代爾巴拉赫鎮西部發動空襲，境內流離失所的巴勒斯坦人檢查Al Dura體育場內被毀的帳篷。歐新社

巴勒斯坦醫護人員表示，以色列今天對加薩走廊（Gaza Strip）的空襲造成至少22名巴勒斯坦人死亡。以色列軍方則稱，襲擊目標是藏身在庇護所和援助倉庫的武裝分子。

路透社報導，醫護人員指出，加薩走廊中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah）市政大樓附近發生空襲，至少有10人喪生。事發時，民眾正聚集在該地接受援助。

醫護人員提到，傷者由民眾以步行、人力車和私人車輛從襲擊現場送往醫院。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）消息人士透露，這次攻擊導致哈瑪斯控制的加薩中部行政委員會負責人賈魯（Diab Alial-Jaru）死亡。

以色列軍方表示，身兼迪爾巴拉市長的賈魯是這次空襲的目標，賈魯曾協助哈瑪斯武裝分子。另有4人在該地區的另一次襲擊中喪生。

以色列軍方表示，以軍也空襲加薩市（Gaza City）一處前難民庇護所，目標是哈瑪斯戰士。巴勒斯坦醫護人員表示，至少7人因這次襲擊死亡，其中包括1名女子和她的嬰兒。

加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，「位於加薩市以西的馬吉達瓦西拉學校（Al-Majida Wasila School）遭到以色列戰機襲擊」，至少有10人受傷。

這所學校由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）管理，如同許多這類設施，現已成為戰爭中的難民臨時庇護所。

衛生官員表示，杜拜麥什赫德（Al Mashhad）電視台駐地記者巴魯沙（Mohammed Baalousha）在加薩市的另一次空襲中喪生。以軍發言人表示，軍方正在調查這起消息。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲 難民

延伸閱讀

川普坦言不信內唐亞胡！誓言終結以哈戰爭 霸氣喊：比俄烏戰爭好解決

川普祭3宣示劍指中國！從任命官員看端倪…人民幣會重演1994年巨貶事件？

巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯、法塔修好 同意戰後共治加薩

最後通牒！川普要哈瑪斯明年1月前放人質 否則迎「地獄般代價」

相關新聞

敘利亞反抗軍領袖首度受訪！警告以色列「沒有藉口」繼續攻擊

耶路撒冷郵報報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）...

48小時狂炸350多次 以軍要在敘南建淨空區

金融時報報導，敘利亞阿塞德政權倒台後，以色列空襲敘利亞軍事基地數百次，以色列國防部長卡茲十日表示，總理內唐亞胡已下令在敘...

以色列空襲加薩至少22死 以軍曝目標鎖定哈瑪斯武裝分子

巴勒斯坦醫護人員表示，以色列今天對加薩走廊（Gaza Strip）的空襲造成至少22名巴勒斯坦人死亡。以色列軍方則稱，襲...

阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

敘利亞總統阿塞德政權8日垮台，衛星影像顯示，支持他的俄羅斯駐軍13日正在其中一座重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規畫縮...

星期人物／敘利亞前總統阿塞德垮台 妻改革形象也破功

敘利亞民眾對類似的場景並不陌生：總統肖像海報當街被撕下、部隊基地被突破、關押政治犯的大牢被解放，這些10年前的事，誰也料想不到會再次發生，並迫使眾叛親離的總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）倉皇流亡，24年的獨裁統治，12天就閃電落幕。

美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

在西方國家與區域大國極力推動敘利亞政權和平過渡之際，美國國務卿布林肯14日首度證實，華府與控制敘利亞的伊斯蘭組織「沙姆解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。