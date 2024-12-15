以色列空襲加薩至少22死 以軍曝目標鎖定哈瑪斯武裝分子

巴勒斯坦醫護人員表示，以色列今天對加薩走廊（Gaza Strip）的空襲造成至少22名巴勒斯坦人死亡。以色列軍方則稱，襲擊目標是藏身在庇護所和援助倉庫的武裝分子。

路透社報導，醫護人員指出，加薩走廊中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah）市政大樓附近發生空襲，至少有10人喪生。事發時，民眾正聚集在該地接受援助。

醫護人員提到，傷者由民眾以步行、人力車和私人車輛從襲擊現場送往醫院。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）消息人士透露，這次攻擊導致哈瑪斯控制的加薩中部行政委員會負責人賈魯（Diab Alial-Jaru）死亡。

以色列軍方表示，身兼迪爾巴拉市長的賈魯是這次空襲的目標，賈魯曾協助哈瑪斯武裝分子。另有4人在該地區的另一次襲擊中喪生。

以色列軍方表示，以軍也空襲加薩市（Gaza City）一處前難民庇護所，目標是哈瑪斯戰士。巴勒斯坦醫護人員表示，至少7人因這次襲擊死亡，其中包括1名女子和她的嬰兒。

加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，「位於加薩市以西的馬吉達瓦西拉學校（Al-Majida Wasila School）遭到以色列戰機襲擊」，至少有10人受傷。

這所學校由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）管理，如同許多這類設施，現已成為戰爭中的難民臨時庇護所。

衛生官員表示，杜拜麥什赫德（Al Mashhad）電視台駐地記者巴魯沙（Mohammed Baalousha）在加薩市的另一次空襲中喪生。以軍發言人表示，軍方正在調查這起消息。