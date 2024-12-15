敘利亞反抗軍領袖首度受訪！警告以色列「沒有藉口」繼續攻擊

耶路撒冷郵報報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）14日接受敘利亞電視（Syrian TV）訪問，首度談到以色列時，稱以色列國防軍「沒有藉口」繼續空襲敘利亞，且說近來以國的行動已經踩到紅線，威脅區域面臨不必要的衝突升級。

這是沙姆解放組織接管敘利亞後喬拉尼首度受訪，聚焦國際外交狀況。

報導指出，喬拉尼表示，「以色列介入敘利亞的藉口已經不復存在。在伊朗撤離後，已經沒有任何能合理化、支持外國干預敘利亞的理由。」

喬拉尼強調，敘利亞經歷多年內戰已經筋疲力盡，無法再承受新的衝突，而他的首要任務是重建穩定，而非將敘利亞拖入更多破壞衝突。

以色列時報報導，本周稍早，沙姆解放組織攻陷大馬士革之際，以色列對敘利亞發動大規模行動，摧毀敘利亞戰略軍事資產，包含存放化學武器與飛彈的設施，以及打擊敘利亞防空和海軍目標。

除此之外，喬拉尼呼籲國際社會介入並承擔責任，防止局勢升級並尊重敘利亞主權。他強調，外交解決方案是確保安全與穩定的唯一途徑，避免任何考慮不周的軍事冒險。

喬拉尼也譴責伊朗政權將敘利亞變成攻擊戰場，對敘利亞人造成嚴重危險，但他強調未來不會存在敵意。

另外，儘管喬拉尼迴避有關俄羅斯的挑釁問題，他表示，這場革命是「重新評估敘俄關係的契機，會以符合共同利益的方式進行」。不過他也強調，俄羅斯空軍在敘利亞內戰期間對敘國平民的襲擊負有主要責任。