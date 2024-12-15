快訊

阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

張惠妹寵粉無極限！砸2億不手軟 大巨蛋專屬禮包曝光了

不阻礙雙邊恢復關係？俄羅斯暗酸南韓政局不穩 南韓外交部超嗆回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

敘利亞反抗軍領袖首度受訪！警告以色列「沒有藉口」繼續攻擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖喬拉尼，8日在大馬士革向民眾發表談話。法新社
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖喬拉尼，8日在大馬士革向民眾發表談話。法新社

耶路撒冷郵報報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）14日接受敘利亞電視（Syrian TV）訪問，首度談到以色列時，稱以色列國防軍「沒有藉口」繼續空襲敘利亞，且說近來以國的行動已經踩到紅線，威脅區域面臨不必要的衝突升級。

這是沙姆解放組織接管敘利亞後喬拉尼首度受訪，聚焦國際外交狀況。

報導指出，喬拉尼表示，「以色列介入敘利亞的藉口已經不復存在。在伊朗撤離後，已經沒有任何能合理化、支持外國干預敘利亞的理由。」

喬拉尼強調，敘利亞經歷多年內戰已經筋疲力盡，無法再承受新的衝突，而他的首要任務是重建穩定，而非將敘利亞拖入更多破壞衝突。

以色列時報報導，本周稍早，沙姆解放組織攻陷大馬士革之際，以色列對敘利亞發動大規模行動，摧毀敘利亞戰略軍事資產，包含存放化學武器與飛彈的設施，以及打擊敘利亞防空和海軍目標。

除此之外，喬拉尼呼籲國際社會介入並承擔責任，防止局勢升級並尊重敘利亞主權。他強調，外交解決方案是確保安全與穩定的唯一途徑，避免任何考慮不周的軍事冒險。

喬拉尼也譴責伊朗政權將敘利亞變成攻擊戰場，對敘利亞人造成嚴重危險，但他強調未來不會存在敵意。

另外，儘管喬拉尼迴避有關俄羅斯的挑釁問題，他表示，這場革命是「重新評估敘俄關係的契機，會以符合共同利益的方式進行」。不過他也強調，俄羅斯空軍在敘利亞內戰期間對敘國平民的襲擊負有主要責任。

以色列 伊朗 俄羅斯 敘利亞

延伸閱讀

阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

結束50年鐵腕統治 慈濟盼陪同敘利亞難民重返故土

美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

路透：俄國自敘利亞前線撤軍 但無意放棄2基地

相關新聞

敘利亞反抗軍領袖首度受訪！警告以色列「沒有藉口」繼續攻擊

耶路撒冷郵報報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）...

48小時狂炸350多次 以軍要在敘南建淨空區

金融時報報導，敘利亞阿塞德政權倒台後，以色列空襲敘利亞軍事基地數百次，以色列國防部長卡茲十日表示，總理內唐亞胡已下令在敘...

阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

敘利亞總統阿塞德政權8日垮台，衛星影像顯示，支持他的俄羅斯駐軍13日正在其中一座重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規畫縮...

星期人物／敘利亞前總統阿塞德垮台 妻改革形象也破功

敘利亞民眾對類似的場景並不陌生：總統肖像海報當街被撕下、部隊基地被突破、關押政治犯的大牢被解放，這些10年前的事，誰也料想不到會再次發生，並迫使眾叛親離的總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）倉皇流亡，24年的獨裁統治，12天就閃電落幕。

美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

在西方國家與區域大國極力推動敘利亞政權和平過渡之際，美國國務卿布林肯14日首度證實，華府與控制敘利亞的伊斯蘭組織「沙姆解...

烏克蘭出手填補俄羅斯供應缺口 擬首度援助敘利亞糧食

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，已經指示政府攜手國際組織和夥伴建立供應機制，在阿塞德政權垮台後向敘利亞人民援助糧食。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。