美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

在西方國家與區域大國極力推動敘利亞政權和平過渡之際，美國國務卿布林肯14日首度證實，華府與控制敘利亞的伊斯蘭組織「沙姆解放組織」（HTS）保持直接聯繫，儘管該組織目前仍被美國列為恐怖組織。

金融時報報導，布林肯在約旦會晤地區盟友後表示，美國及其盟友已經就敘利亞政權過渡達成一套「共同原則」，包含過渡須「包容且具代表性」，並尊重所有少數族群。

布林肯說，這些原則已經傳達給敘利亞的新領導人。

布林肯也說：「當我們看到敘利亞朝著這個方向前進，並以敘利亞主導且由敘利亞所有的方式採取這些措施時，我們也會審視自身採取的各種制裁及其他措施，並作出相應的回應。」

目前，美國、聯合國與歐盟維持將HTS列為恐怖組織，這個組織過去曾隸屬恐怖組織凱達。