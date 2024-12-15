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美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名敘利亞反抗軍10日手持步槍在敘北大城阿勒坡。法新社
一名敘利亞反抗軍10日手持步槍在敘北大城阿勒坡。法新社

在西方國家與區域大國極力推動敘利亞政權和平過渡之際，美國國務卿布林肯14日首度證實，華府與控制敘利亞的伊斯蘭組織「沙姆解放組織」（HTS）保持直接聯繫，儘管該組織目前仍被美國列為恐怖組織

金融時報報導，布林肯在約旦會晤地區盟友後表示，美國及其盟友已經就敘利亞政權過渡達成一套「共同原則」，包含過渡須「包容且具代表性」，並尊重所有少數族群。

布林肯說，這些原則已經傳達給敘利亞的新領導人。

布林肯也說：「當我們看到敘利亞朝著這個方向前進，並以敘利亞主導且由敘利亞所有的方式採取這些措施時，我們也會審視自身採取的各種制裁及其他措施，並作出相應的回應。」

目前，美國、聯合國與歐盟維持將HTS列為恐怖組織，這個組織過去曾隸屬恐怖組織凱達。

布林肯 恐怖組織 敘利亞 美國

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