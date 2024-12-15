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烏克蘭出手填補俄羅斯供應缺口 擬首度援助敘利亞糧食

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基12月1日在基輔聯合記者會上發表談話。路透
烏克蘭總統澤倫斯基12月1日在基輔聯合記者會上發表談話。路透

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，已經指示政府攜手國際組織和夥伴建立供應機制，在阿塞德政權垮台後向敘利亞人民援助糧食。

路透描述，烏克蘭一直是全球主要的穀物和油籽出口國之一，並且一直向中東國家出口小麥和玉米，但未出口至敘利亞。

澤倫斯基在社群平台X表示，已經準備好協助敘利亞防範糧食危機，主要是透過「烏克蘭穀物計畫」（Grain from Ukraine）。

敘利亞在阿塞德時代從俄羅斯進口食品，但俄羅斯和敘利亞消息人士13日表示，由於不確定性和付款延遲，俄羅斯的小麥供應已暫停。

俄羅斯 敘利亞 烏克蘭

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