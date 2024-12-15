阿塞德政權垮台 駐敘俄軍打包

敘利亞總統阿塞德政權八日垮台。衛星影像顯示，支持他的俄羅斯駐軍十三日正在其中一座重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規畫縮減駐敘軍事規模。

紐約時報分析敘利亞東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國赫梅敏空軍基地十三日衛星影像，可搭載重機具的運輸機正準備裝貨，旁邊有些明顯打包好的軍事裝備；另有已核實的影片顯示，一支綿長的俄軍車隊十三日移動中，可能不只一支。

據馬薩爾太空科技公司的衛星影像，赫梅敏基地有二架安托諾夫-124重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另可見一架俄製卡-52攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S400防空飛彈的零組件被搬到運輸機旁。

紐時驗證過的另二段影像顯示，至少一支經大馬士革與荷姆斯的俄軍車隊正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延八百多公尺，大部分是貨車、裝甲運兵車與SUV等，但不確定這些是否為俄軍準備撤離敘利亞的人、車與裝備。

阿塞德政府治理敘利亞期間，俄軍長年在當地維持一定規模駐軍，包括土托斯港海軍基地。這十多年來敘利亞內戰期間，俄軍協助阿塞德政府平叛。

華盛頓郵報報導，尚不清楚俄國是否計畫完全撤出敘利亞。過去俄國使用赫梅敏基地在中東各地和對非洲投射軍力，二○一七年時與阿塞德政府簽下四十九年的赫梅敏基地租約；土托斯基地則負責接應地中海東側的俄軍船艦。

華爾街日報指出，若失去赫梅敏與土托斯兩基地，俄國得被迫到阿爾及利亞、蘇丹或利比亞等地另覓地點，但都不如土托斯等基地。俄國副外長鮑格達諾夫十二日表示，俄方已與可能的敘利亞領導高層接洽，希望續用赫梅敏及土托斯基地。