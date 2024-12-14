多國外交官齊聚約旦 討論敘利亞未來

美國、土耳其、歐盟和阿拉伯國家的高級外交官周六（12月14日）在約旦會面，就敘利亞局勢進行磋商。美國即將卸任的拜登政府已開始與勝利的叛軍組織接觸，包括「沙姆解放陣線」（HTS）。該組織領導了一場閃電攻勢，於周日佔領了大馬士革。

美國國務卿布林肯本周前往該地區，尋求支持華盛頓希望用以指導敘利亞政治過渡的原則，如尊重少數群體權利等。

與此同時，敘利亞北部鄰國土耳其多年來一直支持試圖推翻阿薩德的敘利亞反對派力量，並準備在大馬士革發揮重要影響力。土耳其外交部長哈坎‧菲丹（Hakan Fidan）周五表示，土耳其駐敘利亞首都的大使館將於周六恢復工作，土耳其情報部門負責人本周已訪問敘利亞。

敘利亞鄰國約旦主辦了周六在亞喀巴舉行的會議。阿薩德的主要支持者俄羅斯和伊朗則未獲邀出席。

布林肯、聯合國敘利亞問題特使蓋爾‧彼得森、歐盟外交政策負責人卡拉斯、土耳其外長菲丹，以及來自約旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及、阿聯酋、巴林和卡塔爾的外交部長，在約旦政府的賓館內展開會談。敘利亞方面並沒有代表出席會議。阿拉伯外交官們在此之前進行了單獨會晤並發表聲明，呼籲實現和平和包容各方的政治過渡。

出席會議的阿拉伯外交官向路透社表示，他們正在尋求土耳其的保證，確保土耳其支持一個包容性的政治進程，防止敘利亞按教派分裂。

土耳其和美國同為北約成員國，但在某些叛軍問題上存在利益衝突。土耳其支持的叛軍與敘利亞北部庫爾德領導的「敘利亞民主力量」（SDF）發生衝突。SDF控制著敘利亞一些最大的油田，是美國打擊「伊斯蘭國」武裝分子聯盟的主要盟友。

約旦外交部在一份聲明中說，會談將探討如何在長期獨裁者阿薩德下台後的過渡階段支持敘利亞。

敘利亞反對派12月8日宣布接管首都大馬士革，終結了阿薩德家族長達50年的統治。

（路透社等）

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