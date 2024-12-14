美、阿聯、土耳其外交官齊聚約旦 商討敘利亞未來
據《美聯社》報導，來自美國、阿聯及土耳其等國的資深外交官14日於約旦阿卡巴（Aqaba）舉行會議，討論協助敘利亞順利自阿塞德政權過渡到新政權的相關計劃。
報導指出，來自歐盟、聯合國的12名外長與資深外交官齊聚阿卡巴，針對敘利亞新政府應優先考慮的項目形成共識；不過，此次會議並無敘利亞代表出席。
約旦外交部在聲明中表示，各國部長「討論如何援助敘利亞政府展開全面政治進程，以完成過渡階段，進而確保敘利亞國家機構重建，維持敘利亞統一、領土與主權完整、安全與穩定，並維護公民所有權利」。
美國國務卿布林肯表示，區域合作夥伴必須形成共識，即敘利亞新政府須具備包容性，能尊重婦女與少數民族權利，拒絕恐怖主義，確保、銷毀阿塞德時期的化學武器庫存。
敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）則同意布林肯看法，並表示對敘利亞而言最重要的就是可信賴而又包容的政治進程，將敘利亞所有社區團結在一起。其次，則是確保國家機構不會崩潰，且能儘快獲得人道援助。
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