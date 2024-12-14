擺脫高壓統治 敘利亞各地歡慶「勝利星期五」

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府上週被反抗軍推翻，人民在阿塞德結束統治後的第一個星期五燃放煙火，從白天慶祝到晚上。星期五是穆斯林休息和祈禱的日子。

阿塞德家族暴虐統治敘利亞超過50年，在反抗軍的閃電攻勢橫掃全國、占領首都大馬士革後，阿塞德政府驟然於本月8日垮台。

阿塞德失勢也引發一連串迅速的外交發展。

法新社報導，土耳其政府2012年呼籲阿塞德下台，並關閉大使館，如今宣布大使館將於明天重啟。

一名卡達外交官說，卡達將派遣代表團於15日赴敘利亞會晤過渡政府官員，並「採取必要措施重啟大使館，討論加強提供援助」。不像其他阿拉伯國家，卡達自2011年關閉駐大馬士革大使館、召回大使後，從未恢復與阿塞德的外交關係。

阿塞德逃離敘利亞，結束了一個涉嫌異議人士會被關進監獄或遭殺害的時代；同時，一場造成逾50萬人喪命、數百萬人流離失所的戰爭，也在延續近14年後告終。

帶頭衝鋒的敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HayatTahrir al-Sham）領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）呼籲敘利亞人「上街表達喜悅」。

群眾從下午慶祝到晚上，法新社的實況影像顯示，大馬士革的奧米亞廣場（Umayyad Square）擠滿車輛和人潮，人們揮舞旗幟，空中綻放煙火。

在敘利亞2011年爆發內戰初期，支持民主的示威群眾每週都會替星期五的集會取不同名稱。他們把阿塞德垮台後的第一個星期五稱為「勝利的星期五」。

數以千計人湧入大馬士革地標奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque），有些人舉起敘利亞三星獨立旗，而過去在阿塞德高壓統治下，沒人敢在首都這麼做。興奮的群眾高喊：「敘利亞人團結在一起！」

其他敘利亞城市如荷姆斯（Homs）、哈瑪（Hama）、伊德利布（Idlib）、阿勒坡（Aleppo）也有群眾聚在廣場和街上。

一名在現場的警察說：「阿塞德父子壓迫我們，但我們從不公不義中解放了國家。」

從土耳其回到阿勒坡的39歲工程師馬吉德（AhmadAbd al-Majed）說，許多人高興得落淚，「敘利亞人應該要得到幸福」。