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俄羅斯與敘利亞反抗軍建立直接聯繫 盼保有2軍事基地

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導

俄羅斯媒體報導，俄國外交部副部長鮑格達諾夫今天表示，莫斯科和敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」的政治委員會已建立直接聯繫。他並透露俄國盼能保留在敘利亞的2座軍事基地。

路透社報導，「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭到推翻後境內最強大勢力。據俄羅斯通訊社「國際傳真社」（Interfax）報導，鮑格達諾夫（MikhailBogdanov）對媒體記者表示，莫斯科與沙姆解放組織之間「正以有建設性的方式進行」接觸。

鮑格達諾夫說，俄羅斯希望沙姆解放組織履行其承諾，包括「防範一切極端行為」和維持秩序，以及確保外交人員及其他外國人的安全。

鮑格達諾夫還表示，俄羅斯希望保有在敘利亞的2座軍事基地，分別是位於塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地，和靠近港口城市拉塔基亞（Latakia）的赫梅敏（Khmeimim）空軍基地，以繼續打擊國際恐怖主義。

他說：「這些基地還在，在敘利亞境內原本地點。截至目前並未做出改變的決定。」

鮑格達諾夫指出，這些基地當時是應敘利亞要求而設，「目的是對抗伊斯蘭國（IS）的恐怖分子」。「我基於這個概念來衍繹，大家都同意，打擊恐怖主義和殘存IS勢力的戰鬥並未結束。」

另一方面，根據俄羅斯外交部網站發布的聲明，另名副外長韋爾希寧（Sergei Vershinin）與聯合國（UN）敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）皆呼籲採取措施來穩定敘利亞及其周邊情勢。

聲明指出，兩人在通話中討論由敘利亞人民決定的方式來找到政治解決方案，以及確保敘利亞的主權和領土完整。

俄羅斯 外交部 敘利亞

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