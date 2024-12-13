阿塞德垮台讓敘利亞陷權力真空 美國主要盟友跟叛軍交戰與停止打擊IS

華爾街日報13日報導，美國在敘利亞的主要盟友警告，阿塞德政權垮台後的權力真空正導致土耳其支持的叛軍對他們發動攻擊，並迫使該團體停止持續多年的打擊伊斯蘭國（IS）行動。

庫德族領導的敘利亞民主軍（SDF）控制著約三分之一的敘國國土，還把守各地關押數萬IS戰士及其家眷的拘留中心。然而，自從阿塞德政權垮台後，SDF就一直在跟土耳其支持的叛軍作戰。

SDF指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）將軍12日透過翻譯受訪時，呼籲美國支持者向土耳其施壓，控制安卡拉當局支持的叛軍，並協助執行最近商定的停火，「我希望美國將施展足夠的政治壓力，以阻止這些針對我們地區的攻擊，到目前為止還不夠」。

敘利亞內戰讓SDF能夠在東北部開闢一塊飛地，並在成功執行聯合任務，擊潰了IS自封的哈里發國後，贏得美方支持鎮壓IS，但敘國政府解體將SDF置於危險處境，阿塞德的失勢則增強了土耳其的影響力。

美國指定為恐怖組織的叛軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導了對政府軍的主要攻勢，用了不到2周的時間，就攻占一系列城市。其他土耳其支持的叛軍也在北部針對SDF發動進攻，雙方爭奪著土耳其南部邊境上的領土。

阿布迪說，針對SDF的襲擊已迫使他們停止打擊IS的行動，並將一些囚犯轉到更穩定的地區，包括從戰鬥最為激烈的曼比季（Manbij）向東南送往拉卡（Raqqa）。

美國國務卿布林肯12日飛往土耳其會晤總統厄多安以討論敘利亞的未來，並尋求安卡拉的保證，將在針對庫德族戰士的行動中保持謹慎。然而，SDF與庫德工人黨（PKK）有關，土耳其反對SDF，也反對美國對SDF的支持，認為SDF是恐怖分子。土國外交部13日表示，土美兩國的共同優先事項是「結束IS和PKK在當地的主導地位」。

雖然HTS已承諾保護庫德族在內的敘利亞所有少數民族，卻與土耳其有著長期關係，12日還在大馬士革接待了土國情報首長卡林（Ibrahim Kalin）。華爾街日報指出，這一點正考驗著美方對SDF此一敘國長期合作夥伴的承諾，候任總統川普卻稱美國自己不應該參與其中。

阿布迪表示，「這確實讓我們擔憂，他們將嘗試推動大馬士革的新當局，為他們在敘利亞的利益服務，這顯然是針對我們」。

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