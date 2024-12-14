歐盟能與「沙姆解放陣線」打交道嗎？

（德國之聲中文網）歐盟與國際社會大多數成員一樣，對敘利亞阿薩德政權在前基地組織分支“沙姆解放陣線”（ HTS）領導的叛軍進攻下迅速垮台感到震驚，幾乎沒有時間制定應對策略。

歐盟歡迎阿薩德的倒台，但不確定如何和該叛軍組織及其領導人朱拉尼（Abu Mohammad al-Golani）打交道。

周日，42歲的朱拉尼領導下的武裝力量攻佔了首都大馬士革，使得獨裁者阿薩德倉皇出逃。盡管11月底以來，參與戰鬥的武裝組織不少，但朱拉尼及其率領的HTS民兵顯然是主導力量。

一位歐盟發言人告訴記者，歐盟與敘利亞這支主要叛軍HTS沒有接觸。HTS是一個被聯合國及包括美國在內的多國政府認定為恐怖組織的極端主義伊斯蘭組織。

歐盟在與朱拉尼及其組織的交道面臨諸多挑戰，目前采取觀望態度，以評估該組織未來的行為表現。

歐盟可以與前基地組織分支對話嗎？

簡單一下回顧朱拉尼的履歷，我們就可以理解歐盟的顧慮。他曾加入基地組織（al-Qaeda）參與反對美國入侵伊拉克的戰鬥，並在布卡監獄服刑，其間與多個具有全球目標的聖戰組織成員交往。

在接受美國公共廣播公司PBS采訪時，他承認多年前返回敘利亞後，曾從“伊斯蘭國”（IS）獲得資金支持——“伊斯蘭國”一度佔據伊拉克和敘利亞的大部分領土。在基地組織與“伊斯蘭國”的地盤爭奪中，他選擇了前者。但在2016年，他與基地組織斷絕關系，將自己塑造成一名民族主義的伊斯蘭主義者，目標是推翻阿薩德。

朱拉尼已經實現了這一目標，目前控制著此前由阿薩德政府統治的敘利亞。但他仍然是被通緝的對象，美國懸賞1000萬美元征集能夠將其抓捕的信息。一些分析人士認為，現在或許是時候考慮在某些條件下取消對朱拉尼及HTS的恐怖組織認定了。

“取消這個認定是一個復雜且棘手的問題，”中東研究所敘利亞項目主任查爾斯·利斯特（Charles Lister）在社交媒體X上發文稱。

“據我了解，那樣將提出一系列分階段的條件，要求HTS遵守，包括軍事、政治和治理改革，以及對先前記錄在案的犯罪行為負責的措施。”

關於HTS殺戮和酷刑的指控

根據聯合國今年9月發布的一份報告，自2月以來，HTS控制的伊德利卜（Idlib）地區的敘利亞人一直在抗議該組織的惡行，包括“酷刑和拘留期間的死亡”。

美國2022年發布的關於敘利亞人權狀況的國家報告指出，HTS等武裝團體實施了廣泛的虐待行為，包括非法殺戮和綁架、不公正的拘留、身體虐待、平民死亡以及招募童子軍。該報告也指控其他幾支敘利亞叛軍存在類似行為。

國際組織人權觀察的一份聲明稱，2019年，至少有6名人士曾經在被HTS拘留期間遭到酷刑。

朱拉尼否認參與過任何此類行動，並在最近告訴CNN，這些虐待行為“並非在我們的命令或指導下發生”，相關責任人已經被追究責任。

包容性政府是獲得西方承認的關鍵

歐盟對HTS還有更多的關注。

由27個成員國組成的歐盟特別關注少數群體的安全、婦女權利以及不同反對派群體的平等代表權。

歐盟反對阿薩德的一個主要原因是，他拒絕落實聯合國安理會第2254號決議，該決議呼籲在敘利亞實現停火和政治解決。

“我們呼籲實現平靜和包容的政治過渡，並保護所有敘利亞人，包括所有少數群體，”歐盟最高外交官卡婭·卡拉斯（Kaja Kallas）在HTS及朱拉尼佔領大馬士革後不久在X上發帖說。

目前，HTS已承諾保護宗教少數群體，對所有敘利亞士兵宣布大赦，與敘利亞現任總理合作組建過渡政府，並表示不會對女性的穿著提出要求。

歐盟是否應抓住機會？

敘利亞內戰持續近14年，在此期間，超過100萬敘利亞人移居歐盟諸國，是全球最大的尋求庇護者群體之一。近日，歐盟內的幾個政治團體提出應遣返敘利亞人，包括德國在內的幾個成員國在阿薩德逃離大馬士革後不到48小時就暫停處理敘利亞難民的庇護申請。

歐洲外交關系委員會中東與北非項目主任朱利安·巴恩斯-戴西（Julien Barnes-Dacey）告訴德國之聲，歐盟必須投入大量資源和政治努力，促成敘利亞包容性政府的建立。

他說，歐盟必須“迅速且有意義地努力激勵敘利亞走向積極的軌道”，因為HTS出現了思想變化的跡象。

“這是保障歐洲利益的唯一可行途徑——無論是實現地區穩定、防止新的沖突和恐怖主義，還是讓數百萬敘利亞人最終回家，抑或永久削弱俄羅斯等敵對勢力的區域影響。”他在巴恩斯-戴西書面回復德國之聲提問時說。

“聽其言，觀其行”

雖然有些專家表示HTS可能已經緩和了其意識形態，但也有人對此持懷疑態度，認為這只是一次公關活動。

世紀基金會研究員阿倫·倫德（Aron Lund）告訴德國之聲：“HTS現在正試圖展現友好形象，以便在建立新政權時獲得敘利亞人最大程度的支持，並盡量減少與西方和阿拉伯國家的摩擦。但是它們並不一定會一直如此。”

“在受到威脅時，這類組織幾乎總會回歸其本源及牢固基礎——對HTS來說，其核心就是聖戰。”他說。

歐盟充分意識到這種風險，目前仍然采取謹慎態度，以確定HTS的轉型是真心誠意還是欺世盜名。歐盟的政策將取決於HTS及其領導人接下來的行動。

“隨著HTS承擔的責任越來越大，我們不僅要聽其言，還要觀其行。”歐盟發言人阿努瓦爾·艾爾·阿努尼（Anouar El Anouni）說。

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