俄羅斯正在放棄敘利亞基地 恐影響對非洲後勤補給

(德國之聲中文網)據德新社的消息，德國國防部的一份內部文件顯示，俄羅斯正在放棄其在敘利亞的軍事基地。

該文件指出，俄羅斯的地中海軍隊已經撤離了位於敘利亞地中海岸的塔爾圖斯基地（Tartus）。文件寫道，敘利亞新政權提供的安全保障可能僅限於允許俄羅斯部隊撤離，而非長期駐留。

俄羅斯位於拉塔基亞（Latakia）以南的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim）和塔爾圖斯港基地，過去曾被用作俄羅斯通往北非利比亞的後勤樞紐，增援俄羅斯在非洲的軍事力量。

德國國防部的分析稱，失去赫梅米姆基地會對俄羅斯前往利比亞的空中運輸造成影響，因為運輸路線將明顯拉長，軍隊的運載能力將因此下降。在沒有中轉基地的情況下，重型貨物的運輸只能飛經土耳其，而北約對安卡拉提供飛越許可持批評態度。

文件最後評估道，盡管失去敘利亞的基地會在短期到中期內影響俄羅斯對非洲的後勤補給，但這對俄羅斯目前在非洲的軍事行動「原則上不會造成重大影響。」

塔爾圖斯港迄今為止是俄羅斯在東地中海的唯一軍事基地。文件認為，如果未能與敘利亞新政權達成協議，俄羅斯在地中海的海上存在將受到限制。

(德新社)

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