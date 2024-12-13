阿塞德政權倒台逃國外 敘籍醫護人員返鄉將致德國醫療缺口

(德國之聲中文網) 德國醫生協會主席邁克爾．韋伯（Michael Weber）本周五（12月13日）在接受《圖片報》（Bild）采訪時表示：「在農村地區，敘利亞醫生支撐起了醫院的護理工作，如果他們離開，人手會很緊張。」據韋伯預計「在醫院裡工作的約5000名敘利亞醫生中，很大一部分將返回家鄉」。

敘籍醫護者社會融合性高

德國醫生工會馬爾堡聯盟（Marburger Bund）首任主席蘇珊娜．約娜（Susanne Johna）也警告稱，敘利亞醫生的離開將給「德國本已緊張的醫療狀況帶來」重大壓力。約娜繼續說道，現在他們自己的國家迫切地需要他們。「對此我們非常理解。但我們仍然希望那些已經將德國作為第二家鄉的敘利亞醫生能夠留下來，幫助這裡的病人。」

德國護理行業雇主聯合會（Arbeitgeberverband Pflege)常務董事伊莎貝爾．哈雷茨(Isabell Halletz)表示，如果這些專業醫護人員返鄉，將會「對德國養老護理造成嚴重打擊」。哈雷茨說：「來自敘利亞的醫護人員在許多護理團隊已經高度融入，並且他們的工作也都到了高度評價。」一些小型的護理機構甚至可能面臨關閉的風險--需要各方伸出援手。否則，破產倒閉、護理機構數量進一步減少都是可能發生的。「在來德國申請庇護的移民裡，敘利亞人成為了德國醫護業的核心支柱」。

阿塞德倒台

伊斯蘭沙姆解放組織(HTS)及其盟軍於11月27日發起大規模攻勢，並於周日佔領了敘利亞首都大馬士革，推翻了統治敘利亞數十年的阿塞德家族。阿塞德已離開大馬士革，逃往國外。

阿塞德家族對敘利亞進行了超過50年的專制統治。2000年7月，巴夏爾．阿塞德從其父親、統治了30年的獨裁者哈菲茲．阿塞德（Hafez Assad）手中接過了國家領導權。 2011年，巴夏爾．阿塞德對民主抗議活動的暴力鎮壓引發了敘利亞內戰，導致五十萬人死亡，數百萬人被迫逃離家園。

暫停敘利亞難民庇護申請

阿塞德政權被推翻後，歐洲多國暫停了對敘利亞難民的庇護申請。奧地利是迄今為止唯一宣布啟動「驅逐和遣返回敘利亞計劃」的歐盟國家。

根據德國聯邦內政部提供的最新數據，截至10月31日，在德國境內居住的敘利亞人總共達到974136名。其中5090人是難民申請者，321444人擁有難民身份，329242人享有輔助保護（subsidiary protection）。輔助保護一般提供給不符合庇護標准， 但有理由認為一旦其返回本國將面臨嚴重的不公正，以及因此不能或不願尋求該國保護的外國人。剩下的人擁有其他居留許可，例如通過家庭團聚而獲得的居留許可。

（法新社等）

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