逾10萬人慘死獄中…阿塞德政府涉虐待暴行 聯合國強調從重究責

敘利亞自2011年爆發內戰以來，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府長期遭控涉犯虐待、強暴、草率處決以及其他形式暴行。對此，聯合國調查員表示將會從重究責。

在鐵腕統治者巴夏爾．阿塞德本月8日垮台後，聯合國調查員強調必須採取最高程度究責。法新社整理已知的巴夏爾．阿塞德政權涉及的暴行如下：

●凱撒的照片

一名代號為「凱撒」（Caesar）的前敘利亞軍隊攝影師，帶著他自2011年至2013年間拍攝的5萬5000張照片於2013年逃離出境。從這些經過專家鑑定的照片，可以看見在敘利亞監獄中遭受酷刑和挨餓致死的受害者遺體。

根據照片，有些受害者的眼睛被剜出，另有枯瘦的軀體，有些人的背部或腹部有傷口。另有照片顯示，在一個棚子下可看見數以百計受害者遺體，四周放滿埋葬用的塑膠袋。

巴夏爾．阿塞德政府僅表示，這些照片出於「政治動機」。

不過，凱撒赴美國國會一個委員會作證，他的照片促使美國於2020年立法對敘利亞展開經濟制裁，還促成歐洲對巴夏爾．阿塞德的隨員展開司法訴訟。

聯合國調查員指出，他們已掌握須為暴行負責的4000名敘利亞政府官員與特工名單。

●酷刑網絡

人權觀察（Human Rights Watch）在2012年提到敘利亞存在一個「酷刑網絡」（torture archipelago），指出敘利亞在政府監獄中對囚犯「電擊、倒汽車電瓶電解液灼傷人體、性侵和性羞辱、拔指甲以及模擬處決」。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）2022表示，自2011年來，敘利亞已有超過10萬人死在獄中。

聯合國最高司法機關、國際法院（InternationalCourt of Justice）去年諭令敘利亞停止「不人道或有損人格的對待或處罰」。

●強暴

2020年有7名敘利亞難民在德國提出控告，他們自稱在2011年至2013年間淪為酷刑和性暴力的受害者，包括遭到強暴、電擊生殖器、被迫裸體或墮胎。

聯合國表示，2018年發生敘利亞軍人或親政府民兵對平民施加計畫縝密的強暴及性暴力行為。聯合國指出，調查發現反抗軍也犯下類似罪行，只是案件數不像前者這麼多。

敘利亞人權網絡（Syrian Human Rights Network）上月25日表示，自2011年3月來，交戰各方至少犯下1萬1553起針對婦女（含18歲以下女性）的性暴力事件，其中約8024件要算在巴夏爾．阿塞德政府頭上，其餘主要歸咎於激進組織伊斯蘭國（Islamic State）。

●滅絕政策

聯合國調查員曾於2016年表示，敘利亞政府必須為歸結為「滅絕」的行為負責，這個罪行堪比「危害人類罪」。

聯合國所指的是敘利亞首都大馬士革近郊的賽德納亞監獄（Saydnaya prison），當地2017年被國際特赦組織（Amnesty International）形容是一座執行「滅絕政策」的人類屠宰場。

根據美方說法，這座監獄還設有一處「火葬場」，用於處理數以千計囚犯屍體。

敘利亞人權瞭望台組織指出，2022年約有3萬人命喪這座監獄，有些人是遭受酷刑致死。

●化學武器攻擊

在2020年4月，禁止化學武器組織（OPCW）譴責敘利亞軍隊2017年在敘國北部拉塔米那（Ltamenah）使用化學武器攻擊。

巴夏爾．阿塞德的軍隊遭控在2017年4月使用沙林毒氣對付反抗軍重鎮汗舍孔（Khan Sheikhun），以及涉嫌使用氯氣攻擊。巴夏爾．阿塞德政府否認使用化學武器。