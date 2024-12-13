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監督組織示警 襲擊敘利亞化武存放地恐導致汙染

中央社／ 海牙/紐約12日綜合外電報導

禁止化學武器組織（OPCW）秘書長阿里亞斯今天警告，攻擊敘利亞生物化學武器存放地，可能導致汙染和摧毀重要證據；他也承認目前還不知道這些地點是否已遭波及。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權本月8日在反抗軍的閃電攻勢下驟然垮台，全球普遍擔心敘利亞儲存的化武下落。

以色列9日表示，已打擊「剩餘化武或長程飛彈和火箭，以防落入（敘利亞）極端分子手中」。

法新社報導，阿里亞斯（Fernando Arias）說，禁止化武組織「密切追蹤」軍事設施遇襲的報告。

他在演說中表示：「我們還不知道這些攻擊是否波及化武相關地點。這類空襲可能製造汙染風險。」

他還說：「另一個確實存在的風險，是摧毀不同獨立國際機構調查（敘利亞）過去使用化武所需的重要證據。」

禁止化武組織2014年成立所謂「事實調查團」，調查敘利亞使用化武的狀況。

禁止化武組織表示，這支團隊發布21份報告，涵蓋74起涉嫌使用化武的案例。調查員的結論是，其中有20例使用或可能使用化武。

阿里亞斯警告：「此外，我們也必須考量（空襲期間）有任何危險化學物質或設備在沒有控管的情況下遺失的風險。」

昔日在首都大馬士革（Damascus）附近發生一場疑似化學氣體攻擊殺害逾1400人不久後，敘利亞於2013年同意加入禁止化武組織。

敘利亞交出有申報的庫存以供銷毀，但禁止化武組織一直擔心敘利亞申報不完全，境內還殘存許多武器。

如今控制敘利亞的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）承諾「準備在監控武器和敏感區域相關各方面與國際社會合作」。

沙姆解放組織還表示，將保護敘利亞殘存的化武庫存，確保這些武器不被用來對付人民。

自2014年以來，禁止化武組織就可能的化武庫存向敘利亞當局提出26個問題，迄今僅解決7個。

此外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天在聲明中說，古特瑞斯「非常擔心近期敘利亞主權和領土完整廣受侵犯的問題」，特別是「以色列對敘利亞多地發動數百次空襲」。

以色列聲稱已鎖定化武存放地和防空系統等各種目標，以防落入反抗軍之手。

阿塞德下台後，與敘利亞相鄰的以色列即派兵進入以國占領的戈蘭高地（Golan Heights）以東的緩衝區，聯合國稱此舉違反了1974年的停戰協議。

以色列 庫存 敘利亞

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