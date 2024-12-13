川普坦言不信內唐亞胡！誓言終結以哈戰爭 霸氣喊：比俄烏戰爭好解決

美國總統當選人川普誓言上任後敲定以色列和哈瑪斯之間的和平協議並結束加薩戰爭，但他也坦言，自己誰也不信，包括以色列總理內唐亞胡。

川普獲選2024年度風雲人物後接受美國《時代》雜誌訪問時說道，「我不相信任何人」，包括以色列總理內唐亞胡。

當被問及是否支持「（以巴）兩國方案」或以色列併吞約旦河西岸的可能性時，川普強調，他想要的是一項「和平、停止殺戮的協議」。

川普於第一個任期阻止內唐亞胡併吞約旦河西岸，但似乎有意在第二任期扭轉立場，直指哈瑪斯去年10月7日的大屠殺造成逾千人死亡。

川普說，「我阻止了他。但我們會看看會發生什麼。10月7日是非常可怕的一天。你知道，10月7日。他們從來不提。這是悲慘的一天。」強調不僅支持兩國解決方案，也支持任何能帶來持久和平的方案。

川普提名前阿肯色州州長哈克比（Mike Huckabee）為下一任美國駐以色列大使，引發外界關注。哈克比立場親以，支持以色列在約旦河西岸建立定居點並對以色列併吞約旦河西岸持開放態度，他近期向以色列陸軍廣播電台說，他將遵循川普在此類爭議議題上的政策。

哈克比還暗示美國可能支持以色列在加薩設立定居點，但未進一步說明，並婉拒對政策發表評論。

川普還向時代雜誌說，對解決以哈戰爭有信心，稱中東戰事雖比俄烏戰爭複雜，但較容易解決，也坦承達成一項令各方都滿意的和平協議不容易。